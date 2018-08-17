機票最便宜！國際旅客轉向改搭大陸飛機

2018年08月17日 15:13 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

下次乘坐國際航班，你可能要從中國大陸轉機了！最近幾年，習慣自訂機票到處旅行的人會發現，最便宜機票常來自中國大陸，比買歐美航空機票還划算，但必須在當地轉機。專家分析，陸籍航空漸受西方旅客青睞，主要有政府的財務補貼作為後盾，而陸客人數大幅成長也是主因，2017年陸客所占國際航班座位就近1億個，這些原因造就了大陸機票具有更強競爭力。

或許有人會問，大陸的航空公司能提供比歐美更便宜的機票，這算盤是怎麼打的？陸籍航空公司又為何能在全球獲得那麼多停機位呢？

BBC中文網報導，新加坡的航空業分析公司分析師尤素夫（Shukor Yusof）表示，陸籍主要航空公司都受到政府補貼，這些補貼使得三大航空公司——中國國際航空公司、中國東方航空公司和中國南方航空公司如虎添翼，能在全球積極爭取市場份額，而不必過多擔心任何損失。素夫公平地說，「有些是收支平衡，但許多是賠錢，很少有人能夠賺取利潤。」

陸籍航空公司同時也受益於地方政府提供的補貼，以便從主要城市開通國際航班，鼓勵旅遊業和經濟發展。例如較小航空公司之一的四川航空公司，開通了杭州和濟南到洛杉磯的航班，據說這兩個航班都嚴重依賴補貼，入座率都不到60%。2017年，全球航空業的平均入座率為81.4%。

陸籍航空公司主導地位的提升，其實並非完全依靠國家補貼。中國擁有世界最多的13億人口，愈來愈多人負擔得起海外度假的費用，同時，西方國家也放寬了對陸客的簽證限制。尤素夫指出，過去10年來，大陸飛往國外的人數倍增，成長速度為世界之最。僅2017年一年，陸客就占了近1億個國際航班座位。

除了亞洲，陸客最愛到美國出遊。美國旅遊協會統計，這些陸客平均每次旅行花費近7,000美元，這就解釋了為何外國政府很高興看到更多來自中國大陸的航班。

亞太航空公司協會總幹事安德魯·赫德曼（Andrew Herdman）說，搭乘陸籍航空公司的國際旅客增加，是因為他們提供的服務質量也提升了。服務質量提高又能省錢，難怪西方乘客愈來愈願意搭乘陸籍航空的航班。

(中時電子報)