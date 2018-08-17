深度培訓 再造創新思維 科技部「創新創業激勵計畫」起跑

2018年08月17日 15:39 旺報 李侑珊

國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心莊裕澤主任期許學員創業以此為始但不以此為止，善用計畫資源汲取創業經驗。（國研院提供）

由科技部指導、國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心執行的「107年度第二梯次創新創業激勵計畫」，17日上午在桃園揭開序幕，39組學研創業團隊將進行為期三天極具挑戰、以精進創業實力為目標的創新宏圖營。開業式同時邀請各界企業大老、國內外業師，以及新竹、中部、南部科學工業園區同仁現身打氣。

國研院表示，創新創業激勵計畫榮譽教務長、智榮基金會施振榮董事長以「從王道淺談創新創業之創值」為題進行演講，並指全球產業主要分為兩種贏家：能成為全球最佳資源的「整合者」，或成為在各領域專精的「被整合者」，大部分偉大的創業家都是從這兩種角色之中誕生。同時，創新的源頭來自於創造客戶價值，藉由創意與執行力實現，不斷推動社會前進，為世界帶來更好的生活。

此次開業式邀請國際業師及美西玉山科技協會胡立民理事長分享其寶貴的創業經驗，激勵受訓團隊深度學習、掌握全球科技趨勢、放眼世界、創造自我價值，並以其自身經歷勉勵學員：「shoot for the moon」，目光要遠大，要努力成為創新龍頭，前進國際市場。

國研院科政中心莊裕澤主任亦勉勵受訓團隊把握計畫所提供的培訓課程，善用科技部提供的豐富資源，培養創業所需之多元知識，期許團隊擁有「矽谷精神」，無懼失敗並堅定地走上創業之路。莊主任亦對贊助企業及業師們表達感謝之意，他表示企業代表及業師們都是各行各業的菁英領袖，願意把自己最寶貴的創業經驗與未來的創業者分享，實屬千載難逢的機會。期許受訓團隊向企業代表與業師學習並汲取創業經驗，持續提攜後進，讓台灣創業環境正向循環、生生不息。

「創新宏圖營」之營隊設計參照美國麻省理工學院「MIT Bootcamps」培訓精神，透過密集的商業簡報演練、專利及營運佈局諮詢等，協助受訓團隊調整商業模式與簡報內容。此外，為加強受訓團隊的溝通能力、團結合作及永不放棄之精神，設計及安排一系列團體活動，同步提升團隊整體實力，在創業路上互助合作、成為專業的商業夥伴，突破創業路上的每個難關。

科技部「創新創業激勵計畫」為打造科技創新、深度創業的新舞台，除提供團隊3~25萬元不等的獎勵金，以利創業初期資金運用外，更透過國內多家知名企業贊助，提供優秀之學研團隊每隊200萬元的創業基金。

國研院表示，本計畫為半年期之商業訓練及創業培訓，同時整合國內外資源和跨世代創業經驗，透過評選展示、天使創投媒合會等實際演練機會，協助受訓團隊鏈結初創投資資金。期許本計畫能鼓勵學研新創團隊將學研成果進行商業化的市場測試，並掌握時機切入市場需求，共同推動台灣下一波經濟新模式。

(旺報 )