勞資爭議後 製造業雇主沒違法者 可立即新聘外籍勞工

2018年08月17日 15:33 中時 李宜秦

過去為避免雇主過度引進外勞，在與外勞解僱後，依法規定要2年後才能再次新聘，但勞動部顧及若雇主少了一個人力，製造業可能會有缺工問題，因此修法後規定，製造業中若勞資爭議經調解後，勞資一方或雙方不願繼續聘僱關係，並且雇主沒有違反勞工法令與契約的前提下，將可立刻新聘外勞，不受2年限制。

勞動部跨國勞動力管理組副組長陳昌邦說明，過去有的製造業雇主會聘用外勞後，因為經濟因素，可能雇主當季不賺錢而隨意遣散外勞。因此勞動部依法規定，雇主轉出外勞後，須2年後才能再次招募新的外勞，避免雇主隨意轉換。

然而有時外勞與雇主的勞資爭議不一定是因為雇主違法，陳昌邦舉例因為每個人能接受的程度不同，有的外勞可能認為工作環境過差、不適合自己，甚至提出身體不適診斷證明，但雇主並沒有違反法令，在這種情況下，雇主可能會為了爭取少量的外勞名額，拉長勞資爭議訴訟時間。

陳昌邦說，在勞資爭議訴訟間，不僅雇主缺工、外勞也不能工作，時間拖太久還可能有外勞會失聯，且雇主並沒有違法，若規定其必須2年後才能新聘也不公平，因此才會在105年11月16日修正相關規定。

由於此款規定發布時間不算很久，適用到的案例仍不超過百件，不過陳昌邦說未來應該會陸續增加，他表示目前外勞的轉換成功率高達8、9成，剩下失敗的可能是外勞在台時間剩餘過短，或是外勞本身想回國。

(中時 )