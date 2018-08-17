基本工資再調漲！消基會：政府要幫助企業度過緩衝期

2018年08月17日 15:35 中時 李宜秦

基本工資審議委員會昨日召開，將基本工資月薪從2萬2000元漲至2萬3100元、時薪從140漲至150元，外界都十分擔心物價會隨之波動。消基會表示，政府應即刻規劃，如何因應物價衝擊，並提出對企業的有利政策，幫助企業度過過渡期。另外蕉農也說，農業收入本來就不穩定，如今又調漲基本工資，農業附屬品又要跟著漲價，也是一大負擔。

基本工資調漲後，衝擊服務業、餐飲業等，資方斷言「物價恐會上漲」，消基會董事長游開雄說，政府務必要在明年開始實施前，預先因應，避免又像一例一休後的物價大漲，重蹈覆轍。

游開雄說，政府應在明年調漲基本工資前，先與各產業公會資方代表溝通協調，他舉例政府可以「減稅、增加補助」等方式，幫助企業度過基本工資調漲的緩衝期，「例如如果企業願意調薪到一個門檻，政府就給他多少的補助」。

游開雄表示，在一例一休後物價齊漲，因此公平會在這段期間要密切注意企業是否有聯合漲價的狀況發生。公平會副主委彭紹瑾表示，公平會設有「防治人為操作物價專案小組」，會持續觀察物價波動狀況。

另外蕉農余致榮說，「以前都以為調基本工資跟農業沒關係，結果這兩年調了幾次都很有感」，他表示因為調漲基本工資會導致物價上漲，因此農業附屬品，如農用紙袋、農藥等價格都會上漲，間接性的影響到農業，他直言「也是很有感」。

(中時 )