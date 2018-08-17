照護者成治療者 合作模式助ADHD孩子找到亮點

嘉義長庚醫院精神科主治醫師陳錦宏 林周義／攝影

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中時
林周義

熱愛畫畫的阿弘，因罹患注意力不足過動症（ADHD），與爸爸常起衝突。心力交瘁的爸爸原想帶著他自殺，但在與專業人員的合作下，阿弘的情況改善，繪畫天份也成為他人生的亮點。嘉義長庚醫院推動共同合作模式，讓照護者成為孩子的治療者，助孩子找到人生亮點。

嘉義長庚醫院陳錦宏醫師表示，ADHD的成因在於生物因素，孩子的大腦比一般孩子慢了三年，因此在執行力、專注力、努力、情緒管理、記憶力與行動力上都受到影響。他表示，「礙眼」的症狀並非孩子的本質，若揭開症狀的封印，就能發現孩子的亮點。就像透過畫畫改善脾氣、思想的阿弘。父子關係在治療過程中得到改善，爸爸也獲得台南市政府頒發模範父親表揚。

然而需要被關心的，並不只有患者本身，在與患者互動的過程中，父母、師長也會面臨很多的困難。根據陳錦宏醫師的研究，ADHD患者的媽媽生活品質較差，也較為沮喪。其中一位患者的家長，陳女士提到，照顧小孩一整天後，又得面對婆婆和老公。當下陳女士在其他家長的群組中求助，重新得到了能量。

陳錦宏醫師表示，自己在10年前走出診間，成立了病友團體，後又成立協會，透過共同合作模式，家長、老師、專業人員得以結合。合作的過程也帶有團體治療、家族治療的意義。他也提到，不要小看家長的能力，他們能做的比我們想象中多。家長、老師等照護者之間彼此協助，甚至成為可以幫助其他患者的人。

(中時 )

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