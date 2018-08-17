黑色素免疫療法藥物 首納入健保

2018年08月17日 15:36 中時 魏怡嘉

首例免疫療法藥物納入健保。健保共擬會議昨通過，將黑色素瘤免疫藥物納入健保，適用於腫瘤無法切除或轉移第三期獲第四期黑色素瘤病人，符合健保給付規定者，健保給付4療程，一年需165萬元，預估符合病患一年約100人，健保署官員表示，若廠商展現誠意，在量價協議上與健保署達成共識，最快12月上路造福病患。

健保署醫審及藥材組組長戴雪詠表示，該藥物已在歐美上市多年多，屬於第一代免疫藥物，1瓶3毫克，價格為10萬2823元，一次打4瓶，一個療程4次，需打16瓶，健保給付165萬元。

戴雪詠指出，免疫療法受到相當矚目，病友也都很期待，但從臨床來看，約有20％的病患效果顯著，並非每個病人都有不錯的療效，病患應與醫師做更進一步的瞭解與討論，健保署也會持續將其他免疫藥物納入健保給付，讓癌症病友受到照顧。

戴雪詠指出，依共擬會議結論，黑色素瘤免疫藥物納健保，適用給付規定需為腫瘤無法切除或轉移第三期獲第四期黑色素瘤病人，且先前曾接受過只少一次全身性治療失敗或無法耐受其副作用，且身體狀況良好者，需經事前審查通過才准予使用。

由於黑色素瘤免疫藥物為高價藥物，共擬會議亦通過要求健保署與藥廠簽訂「價量協議」，戴雪詠指出，希望藥廠展現最大誠意，讓協商順利完成，讓更多癌友獲得治療，如果順利，依照行政流程，國內首例免疫療法給付案應可在年底之前上路，造福更多晚期黑色素瘤癌友。

(中時 )