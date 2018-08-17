三中案合議庭兩法官調離職 北院重抽林幸怡承審

2018年08月17日 15:45 中時 王己由

三中案北檢今年7月12日移送北院審理，抽中理股法官鄭昱仁承審，但司法院人審會6月就通過鄭昱仁8月29日調司法院辦事，加上陪席法官高若珊也早已獲准辭職，台北地方法院經事務分配討論後，今(17)日下午3時，北院重新抽籤分案，抽中林幸怡法官接手鄭昱仁承審；陪席法官則是林呈樵接高若珊，2人8月底後將和審判長胡宗淦組合議庭審理三中案。

北院刑一庭庭長吳勇毅說，三中案新受命法官林幸怡，司法官學院51期結業，台大法研所碩士，現任北院民事庭法官，刑事審判年資3 年，在北院刑事庭任職期間，審結過「國華產險掏空案」，具有證交法等金融案件的審判經驗。

至於陪席法官林呈樵，則是司法官學院47期結業，台大法研所碩士，現任本院刑事庭審判長，刑事審判年資6 年，曾審結過「台大宅王情殺案」，具有豐富的刑事審判經驗。

北院發言人、行政庭長黃柄縉說，這次重新分案，是依據「各級法院法官辦理民刑事與行政訴訟及特殊專業類型案件年度事務分配辦法」第13條第1項規定，「為妥速審理醫療、工程、重大金融或其他社會矚目之重大刑事案件，司法院得指定法院設置專業法庭或專股辦理。」另關於專股法官的產生方法，則規定在第14條第2款，是由院長徵詢相關庭長、法官意見後遴選。

北院關於重金庭法官的產生也採行這種方式，是由刑事科發送意願調查表給現服務在刑事庭的法官，分別表明個人有無意願擔任專庭法官及可推薦適合擔任專庭法官的人選。

經回收意願調查表後，林幸怡受推薦票數為33票、林呈樵受推薦票數為31票，為最高票前兩名。其中林呈樵勾選有意願擔任金融專庭法官、林幸怡現於民事庭輪辦民事事務3年期滿，故未填寫意願調查表，經院長詢問意願後，同意出任金融專庭法官。

另依據北院刑事庭分案要點第53點（離職、撤股調動處理）規定「刑事重大金融案件專庭法官變動時，由接股法官逕接該股有案件及占刑事重大金融案件輪次」，本次事務分配調動，因僅有兩股出缺，即由該接任股的法官參與抽籤。

(中時 )