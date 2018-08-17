三中案合議庭兩法官調離職 北院重抽林幸怡承審

三中案北院重抽籤，刑一庭長吳勇毅抽出理股法官林幸怡，代表林幸怡未來將任三中案合議庭受命法官。（王己由攝

友善列印
中時

三中案北檢今年7月12日移送北院審理，抽中理股法官鄭昱仁承審，但司法院人審會6月就通過鄭昱仁8月29日調司法院辦事，加上陪席法官高若珊也早已獲准辭職，台北地方法院經事務分配討論後，今(17)日下午3時，北院重新抽籤分案，抽中林幸怡法官接手鄭昱仁承審；陪席法官則是林呈樵接高若珊，2人8月底後將和審判長胡宗淦組合議庭審理三中案。

北院刑一庭庭長吳勇毅說，三中案新受命法官林幸怡，司法官學院51期結業，台大法研所碩士，現任北院民事庭法官，刑事審判年資3 年，在北院刑事庭任職期間，審結過「國華產險掏空案」，具有證交法等金融案件的審判經驗。

至於陪席法官林呈樵，則是司法官學院47期結業，台大法研所碩士，現任本院刑事庭審判長，刑事審判年資6 年，曾審結過「台大宅王情殺案」，具有豐富的刑事審判經驗。

北院發言人、行政庭長黃柄縉說，這次重新分案，是依據「各級法院法官辦理民刑事與行政訴訟及特殊專業類型案件年度事務分配辦法」第13條第1項規定，「為妥速審理醫療、工程、重大金融或其他社會矚目之重大刑事案件，司法院得指定法院設置專業法庭或專股辦理。」另關於專股法官的產生方法，則規定在第14條第2款，是由院長徵詢相關庭長、法官意見後遴選。

北院關於重金庭法官的產生也採行這種方式，是由刑事科發送意願調查表給現服務在刑事庭的法官，分別表明個人有無意願擔任專庭法官及可推薦適合擔任專庭法官的人選。

經回收意願調查表後，林幸怡受推薦票數為33票、林呈樵受推薦票數為31票，為最高票前兩名。其中林呈樵勾選有意願擔任金融專庭法官、林幸怡現於民事庭輪辦民事事務3年期滿，故未填寫意願調查表，經院長詢問意願後，同意出任金融專庭法官。

另依據北院刑事庭分案要點第53點（離職、撤股調動處理）規定「刑事重大金融案件專庭法官變動時，由接股法官逕接該股有案件及占刑事重大金融案件輪次」，本次事務分配調動，因僅有兩股出缺，即由該接任股的法官參與抽籤。

(中時 )

三重34歲警員深夜值勤 今暴斃寢… 北檢法警人力不足 檢察長邢泰釗…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。