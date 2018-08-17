北五堵新鎮計畫創造3萬職缺？ 林右昌：只是概估不準確

針對議員質詢「北五堵國際研發計畫」預算案，基隆市長林右昌出席市議會回應。（李怡萱攝）

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李怡萱

基隆市五堵到新北市汐止區附近倉儲區、工業區等土地使用不高，市府規畫轉型為國際研發新鎮，今議會審議「北五股國際研發新鎮計畫」，對於中央補助4200萬元預算，多數議員樂觀其成，但也有不少議員認為相關數據「澎風」，莊榮欽等議員質疑，「開發區3萬個職缺如何計算出來」。對此，市長林右昌下午回應，數字由專業規畫單位所提出，但只是概估，並不是準確數字。

基隆市府計畫整合基隆河谷廊帶倉儲區，將轉型為「海洋生技AI科技研發產業新鎮」，總面積71公頃，開發完成後每年產值高達1730億元，粗估可創造3萬多個就業機會。有議員認為是基隆未來的10年、20年的煉金術，轉變刻不容緩，但議會有監督市政職責，要求市府詳盡說明，並不是唱衰基隆，更不應被扣上反對市政發展的大帽子。

議員張錦煌指出，基隆市政府人力不足，還不足以規畫這麼大的產業區，議員的職責就是釐清議案，不應該被扣上「反政府」帽子。議員洪森永則表示，今日不做，明日後悔，應該要給市府發展機會。

議員楊秀玉認為，前置作業要周詳。楊石城表示，執行計畫前先查清楚地主是否願意配合，並排除炒地皮的可能，相關數據應提出詳盡說明，市府不能單方面說了算。

對此，林右昌回應，預算經費將用於開發策略、財務評估等，可能的開發方式有3種，包括採取區段徵收、市地重劃（民間自辦或公辦）或者產業專用區。但這些都必須經過專業評估才能決定，產發處所提出的預算由專業規畫單位所提出，但只是概估，並不是準確數字，開發案目前還在前置作業階段，一切有待預算通過後才能開始進行。

(中時 )

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