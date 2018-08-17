2018年08月17日 16:05 中時 楊佳穎

藍智庫、區黨部被貼封條，丁守中怒：當選馬上查封黨產會。(楊佳穎/攝)

行政院不當黨產處理委員會追討國民黨產，行政執行署17日會同黨產會、地政機關兵分7路，前往國民黨智庫、松山區黨部及松山、文山地區黨工宿舍共13個門牌貼封條。對此，國民黨台北市長參選人丁守中怒批，民進黨所作所為，完全運用公權力在壓迫、迫害在野黨；若年底當選台北市長，將馬上斷水斷電、查封黨產會。

面對行政執行署兵分7路查封國民黨產，國民黨行管會主委邱大展下午召開記者會指出，行政執行署辦理查封的理由，竟是擔心國民黨會脫產、賣財產，「簡直是天大謊言！」黨產條例一通過，國民黨財產直接被推定為不當黨產，所有財產都不准動，甚至一些地方黨部因人力縮減不需要了，欲送給當地鄉鎮公所還要報黨產會同意，「哪有可能這時把財產偷偷賣掉，國民黨要自尋死路嗎？」

他接著說，今日毫無預警兵分多路，將國民黨宿舍等辦理現場查封，就是因為時代力量立委黃國昌及民進黨立委李俊俋、蔡易餘等人一再逼迫行政執行署趕快拍賣國民黨產，「請問法部執行署是民進黨立委的下屬幾關嗎？可以這樣幹嗎？」

邱大展也說，從執行程序上來講，要拍賣或查封，都要通知當事人、土地所有權人，如今完全沒接到通知，「真的是措手不及」，很明顯一切都是為選舉。民進黨利用行政權霸凌在野黨，就是因為年底選戰情勢很不好，盼利用這種方式將國民黨各地方黨部通通掃地出門，連競選的最基礎單位都沒有。

丁守中則說，在一個民主國家，執政黨不等於政府，如今民進黨運用政府公權力，進行壓迫在野黨行為，完完全全把國家權力私有化；且如今被壓迫的不只是國民黨，是整個民主法治、程序及價值。

丁守中進一步指出，台北市勞動局早就判定黨工薪水不能被凍結，但黨產會卻仍全部凍結，讓黨部要借貸度日發薪水，「丁守中如果當台北市市長，絕對執行勞動局做成決議，對這種違法、侵犯勞工權益的黨產會，馬上斷水斷電、予以查封」。

(中時 )