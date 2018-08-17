七夕獻祝福 藝廊店長馬筱媛《菊石》創作受注目

2018年08月17日 15:53 中時 范振和

化石收藏家楊慶鴻送馬筱媛一些化石，當成客製作繪畫素材。（范振和攝）

花蓮市維納斯藝廊店長馬筱媛畫出國際石雕藝術季石雕家工作鏡頭，變成一張張美麗有感的明信片。（范振和攝）

花蓮市維納斯藝廊店長馬筱媛用彩筆細心描繪，17日完成《菊石》創作，而菊石是已滅絕的海洋古生物，適逢七夕情人節，她以美麗的菊石默祝大家七夕幸福億萬年。

維納斯藝廊主人林滿津說，來自高雄林園國中的老師楊慶鴻雅愛化石，今年初應邀到花蓮縣國風國中講演，抽空參觀藝廊，相當欣賞店長馬筱媛有關動植物生態的作品，陸續送了一些化石，由馬筱媛客製作處理，17日花費3個月的《菊石》總算創作完成了。

馬筱媛8年來創作，超過百幅畫作，去年國際石雕藝術季，她將國內外石雕家工作情形描繪了34張，採用其中8張變成明信片素材，轟動一時。而配合國際石雕藝術季，一本記錄石雕工藝的創作歷程、媒材性質、使用工具與生活應用的繪本《石仔的藝術》，圖文並茂，也大受矚目。

馬筱媛用畫筆記錄周遭生活，向來關心生態保育議題，她冷靜觀察後再下筆，在畫畫中沈澱心情，是她生活的日常。前一陣子屏東墾丁獨立礁海扇、豆丁海馬疑遭竊，不見蹤影，曾畫豆丁海馬的馬筱媛很難過，籲請大家重視生態保育，也讓她頓成地方焦點人物。

(中時 )