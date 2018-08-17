議員自己人？ 桃園幼稚園把小孩打到重傷還血尿還要私了

2018年08月17日 16:03 中時電子報 湯萱樂

爆料公社PO文。(翻攝自爆料公社)

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一名媽媽在《爆料公社》投訴爆料，她的小孩被幼稚園老師打成重傷，不但背部大片瘀青，甚至血尿嘔吐，夜夜尿床讓媽媽相當不捨，她找了議員陳情卻被企圖私了搓圓，最後該名陸配媽媽只能哭著離開選民服務處，事後幼稚園園長甚至威脅說，小孩會沒學校讀，上學會被指指點…讓這對父母不敢提告。

2018年7月16日，一名媽媽像往常一樣下午四點半左右去學校接小孩，老師向家長坦承說教拼音小孩沒有配合，因此打了小孩，據媽媽表示：當時孩子情況很不好，臉色蒼白在發抖，掀開衣服看到兒子背部大片都是瘀青。園長還著拉她去樓上說和解，但當下他急著帶小孩回家要看醫生所以拒絕，沒想到當天晚上，小孩吐了一次，第二天晚上還在吐，吐的好嚴重。禮拜三晚上甚至尿出了血尿，禮拜四開始、五、六都發了高燒…

媽媽表示：當天晚上七點，園長跟老師拿了水果跟3600的紅包，到家裡道歉被她拒絕，當時介紹小孩念幼稚園的鄰居還罵說，送水果來道歉，已經很給面子了，不然還想怎樣，朋友看小孩情況不太好， 便帶她去派出所報案，警察看到照片直接說，這麼嚴重的事不準備案，要直接提告！但當時沒有急着提告，警察建議快點去學校找監視器畫面，但她去到學校已找不到監視器資料，園長竟恐嚇：要告就告，反正她開學校只是做一個興趣的，大不了她們學校不開…

7月19日下午，這位媽媽打電話找議員呂淑真陳情，告知小孩被打到重傷的情況，據媽媽所述：早上她到議員辦事處，園長夫妻就在了，園長夫婦先指責自己不該報教育局，而議員呂淑真先問她戶籍哪裡，媽媽一五一十的說自己是陸配，老公是金門人，議員勸說希望她能大事化小，小事化了，議員說自己的兒子也是一樣被老師打大的，被老師打回來，她一樣還要在打一次，小孩才會這麼好的成就，考到很好的學校…園長說像我這樣，孩子被老師打就提告，以後還有學校敢收嗎，就算敢收，老師也不敢教育這樣的小孩，同學也會對他指指點點的。

最後這位媽媽是哭著回家的。事後園長還一直威脅說，這樣會讓小孩真的沒有學校讀書，讓這對父母都不敢去提告。直到本月初，友人聽到此事鼎力相助，才讓事件曝光直到今天一個月多月了，小孩每晚睡覺都會驚醒尿床，讓這對父母的我們好心疼、好無奈。

(中時電子報)