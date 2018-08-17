鬼門開？黃斑病變浴室跌倒 驚見白牆30公分黑洞

2018年08月17日 15:55 中時 吳敏菁

彰化基督教醫院自17日起至24日止，舉辦「黃斑部病變 扭曲阻擋你的『全視界』」護眼衛教週活動。（吳敏菁攝）

79歲陳先生，平日切水果看到黑影、看樓梯扭曲變形、日前在浴室跌倒，赫然驚見白牆上出現30公分大黑洞，正值「鬼門開」，嚇得他皮皮剉，兩週不敢出門。兒女帶他就醫，確診為濕性老年性黃斑部病變，經眼球內抗新生血管因子藥物注射治療不再疑神疑鬼，大幅提升生活品質。

有鑑於民眾對黃斑部病變的疾病影響性認識度不足，彰化基督教醫院自17日起至24日止，舉辦「黃斑部病變 扭曲阻擋你的『全視界』」護眼衛教週活動。

彰化基督教醫院眼科部暨視網膜科主任陳珊霓醫師表示，台灣老年性黃斑部病變盛行率為11.1%，是造成老年人失明的主因。老年性黃斑部病變是位於視網膜中心區域的黃斑部，隨著年齡增長逐漸退化導致視力模糊所造成，症狀包含視力模糊、影像扭曲變形、視野中心出現黑點或空缺等。

彰基眼科部視網膜科主治醫師莊智鈞指出，濕性老年性黃斑部病變的治療方式以眼球內注射抗新生血管因子藥物為臨床上治療主流，可使脈絡膜新生血管萎縮，從根本阻斷新生血管生長，並有大規模臨床實證，協助患者盡量維持目前視力不惡化，甚至改善視力。

(中時 )