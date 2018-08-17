大陸豬瘟死亡率100％ 防檢局將加強管控避傳入

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大陸河南省鄭州市屠宰場於8月14日又傳出確診非洲豬瘟疫情，且疫情有擴散趨勢，目前不會感染人類，但該豬瘟豬隻死亡率達100％，尚無解藥只能撲殺染病豬隻。因此為防範豬瘟傳入我國，防檢局將強化各項管控措施，如加強邊際查緝工作、消毒措施，同時向相關業者加以教育訓練，令其具相關防範豬瘟知識。

大陸繼遼寧省首次發生非洲豬瘟疫情後，8月14日大陸河南省再次傳出疫情，目前因發病死亡豬隻達30頭、因染病遭撲殺的豬隻達230頭，疫情已擴散到大陸4個省份，恐再持續擴散。

為防範疫情傳入我國，防檢局邀集學者專家，共同研擬出對策，強化各項防疫管控措施。

包括加強漁港、機場等邊際查緝工作，並確實銷毀飛機與輪船上的廚餘；加強大陸養豬業者等入境管控與消毒措施；加強車輛消毒措施；加強管控我國進口的大陸飼料等；加強查核金門旅客出入境。

另外辦理教育訓練，向養豬業者、肉品市場業者與屠宰場屠檢獸醫加強宣導生物安全防範措施，並提供業者可有效防範豬瘟的消毒劑與相關資訊，同時召集家畜衛生試驗所、農業科技研究所、防檢局、各大獸醫院、各縣市動物防疫機關等的專家，成立「疫學調查小組」，評估分析豬瘟、研擬疫情發生時的對策。

防檢局強調，非洲豬瘟具高傳染性、高致病性，沒有疫苗與藥物可預防治療，傳染途徑包括透過廚餘、接觸病豬或污染物、被帶有病毒的節肢動物叮咬等都會感染，且病毒存活時間久，該豬瘟為我國公告的甲類動物傳染病，要防堵疫情只能撲殺染病豬隻，對產業威脅嚴重，因此務必慎防小心該病傳入。

(中時 )

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