陽明台大校長遴選雙重標準 監委要求教長接受質問

友善列印
中時

監察院昨天針對台大校長遴選案糾正台大及教育部，不過在討論過程中，監委認為陽明大學校長遴選案一樣有未揭露、迴避問題，確認教育部對二校校長遴選案處理是雙重標準，因此將依監察法規定，請教育部長率相關主管人員赴監察院接受質問。

監察委員高涌誠、張武修日前完成調查台大校長遴選案，認為管中閔違規兼職「情節明確」，而台大校方在進行校長遴選時未充分調查並完整揭露資訊，明顯失職，昨在監察院教育及文化委員會通過對台大及教育部的糾正案。

監察委員仉桂美及王美玉今發布新聞稿指出，監察院教育及文化委員會昨上午討論國立台灣大學校長遴選案時，認為陽明大學校長遴選案一樣有未揭露、迴避問題，確認教育部對於二校校長遴選案之處理為雙重標準，對於教育部是否有藉故敷衍、推責、延宕，或不做適當之改善與處置，將依監察法第25條、監察法施行細則第20條之1規定，請教育部長率相關主管人員赴監察院接受質問。

仉桂美及王美玉今年3月曾針對陽明大學校長遴選案糾正教育部，原因為教育部違法擴張教育人員任用條例第10條有關「相當教授」的範圍及資格條件，讓僅有副教授資格的郭旭崧得以擔任校長；且郭旭崧去年參選校長時擔任心悅生技的獨董、審計及薪酬委員，而心悅生技董事張鴻仁是陽明校長遴選委員會的召集人，涉及迴避問題。

郭旭崧雖涉及迴避爭議，已順利出任校長，但對於管中閔擔任台灣大哥大獨董、審計及薪酬委員，而台哥大副董蔡明興也是台大校長遴選委員之一，教育部卻以此一再函請台大說明釐清而不聘任。仉桂美及王美玉指出，對於陽明大學與台大二校校長遴選案處理，適用法令標準不一，明顯為雙重標準，將依監察法規定，請教育部長率相關主管人員赴監察院接受質問。

(中時 )

藍智庫、區黨部被貼封條 丁守中…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。