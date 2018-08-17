陽明台大校長遴選雙重標準 監委要求教長接受質問

2018年08月17日 16:05 中時 鄭舲

監察院昨天針對台大校長遴選案糾正台大及教育部，不過在討論過程中，監委認為陽明大學校長遴選案一樣有未揭露、迴避問題，確認教育部對二校校長遴選案處理是雙重標準，因此將依監察法規定，請教育部長率相關主管人員赴監察院接受質問。

監察委員高涌誠、張武修日前完成調查台大校長遴選案，認為管中閔違規兼職「情節明確」，而台大校方在進行校長遴選時未充分調查並完整揭露資訊，明顯失職，昨在監察院教育及文化委員會通過對台大及教育部的糾正案。

監察委員仉桂美及王美玉今發布新聞稿指出，監察院教育及文化委員會昨上午討論國立台灣大學校長遴選案時，認為陽明大學校長遴選案一樣有未揭露、迴避問題，確認教育部對於二校校長遴選案之處理為雙重標準，對於教育部是否有藉故敷衍、推責、延宕，或不做適當之改善與處置，將依監察法第25條、監察法施行細則第20條之1規定，請教育部長率相關主管人員赴監察院接受質問。

仉桂美及王美玉今年3月曾針對陽明大學校長遴選案糾正教育部，原因為教育部違法擴張教育人員任用條例第10條有關「相當教授」的範圍及資格條件，讓僅有副教授資格的郭旭崧得以擔任校長；且郭旭崧去年參選校長時擔任心悅生技的獨董、審計及薪酬委員，而心悅生技董事張鴻仁是陽明校長遴選委員會的召集人，涉及迴避問題。

郭旭崧雖涉及迴避爭議，已順利出任校長，但對於管中閔擔任台灣大哥大獨董、審計及薪酬委員，而台哥大副董蔡明興也是台大校長遴選委員之一，教育部卻以此一再函請台大說明釐清而不聘任。仉桂美及王美玉指出，對於陽明大學與台大二校校長遴選案處理，適用法令標準不一，明顯為雙重標準，將依監察法規定，請教育部長率相關主管人員赴監察院接受質問。

(中時 )