頂級美妝歐舒丹 為現代女性打造專屬保養療程

2018年08月17日 16:18 中時 吳娮翎

歐舒丹光萃肌活露30ml，2280元。（歐舒丹提供）

歐舒丹光萃舒眠護理。（歐舒丹提供）

頂級美妝歐舒丹以時間美容概念，啟動肌膚保養樞紐，新品光萃肌活露就像為肌膚重新開機，讓後續保養事半功倍，根據歐舒丹研究調查，老化第二大原因即是疲勞，也因此歐舒丹針對疲勞、睡眠品質不佳的消費者推出專屬療程，公關表示，腿部舒緩的部分受到孕婦喜愛，反而是最固定的主力消費客群。

歐舒丹針對全球9700 名女性研究發現，肌膚疲勞問題是現代人關注的焦點，歷經多年對疲憊肌的研究，推出光萃肌活露，並同步在美妍美體中心petit Spa L’OCCITANE推出專屬SPA，SPA採用植萃成分產品結合獨特法式按摩手法。

「光萃舒眠護理」90分鐘，使用經典蠟菊精華系列溫和卸除臉部彩妝、潔淨肌膚，使肌膚回復潔淨狀態再以光萃肌活露，為肌膚進行重啟開肌儀式，接著展開全身性紓壓放鬆，從頭皮指壓按摩開始，藉由按壓耳後安眠穴，延伸至淋巴及頸部，針對胸鎖乳突肌按摩，針對掌心各區反射點與腹部穴點加強按壓，另外針對壓力、生活型態、睡眠品質低下造成下肢腫脹，美療師運用峇里島式及瑞典式按摩手技，釋放累積於腿部肌肉的壓力，並以畫圓、揉捏及定點按壓的方式，深層放鬆背部，品牌建議，晚上6點後接受療程，效果更佳，9月20日至10月24日，體驗價3680元。

(中時 )