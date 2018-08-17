「出來混遲早要還的」 85°C政治風波的警愓

2018年08月17日 16:10 中時電子報 盧伯華

因85°C因接待蔡英文總統而引發大陸群眾抵制，該公司僅發表支持「九二共識」的聲明，各門市並沒有更積極的動作，在平息群眾情緒上顯得不夠積極。（圖／旺報吳泓勳攝）

「你不理政治，政治會找上你。」這次的85°C美國分公司接待蔡英文總統，引發大陸群眾事件，證明了這句大陸資深台商語重心長的警示。

目前各方檢討企業境外投資風險、應對突發事件方式的議論很多，情緒漸次穩定之際，應該仔細深入研究的是台灣企業未來應如何應對類似的群眾事件，不只在大陸，也包括在台商事業所到的其他國家。

每個國家都有不同的禁忌，例如美國社會的禁忌是種族膚色、中東國家禁忌是宗教（穆斯林）、歐洲禁忌是納粹、大陸的禁忌就是「政治」。處理不好這些禁忌，都可能引發規模或大或小的群眾事件，輕則財務損失，重則關廠撤資，因此必須建立足夠風險意識，並預備危機處理的預案，強化分支機構與員工的相關訓練。

如同在其他國家面臨的政治與社會禁忌的風險，在大陸經營的風險不只台商有，其他國家的外商也一樣。避免觸犯投資所在地的禁忌，才能不重蹈這次85°C政治風波的覆轍，如果政治上沒有專業與充分的認識，在大陸經營事業可說是寸步難行，既然統獨問題是兩岸政治上最大的禁忌，就得盡力避免去觸碰，否則一旦挑起群眾情緒，後果便難以設想。

其次，有些群眾事件是因企業自身沒有處理好涉及禁忌的事件而引起，有些則是外在環境的突發政治事件引起，即便如此，台商也應該有充分準備，才能在外界的政治風暴中全身而退或至少降低損失。以過去經驗來看，在大陸的日商曾遇上數次釣魚台領土糾紛的政治風波，部份日系汽車與餐廳受到嚴重衝擊；韓國企業也曾因薩德飛彈系統風波而重創，如樂天百貨與韓系汽車品牌；美國亦因中美外交與貿易齟齬以致如肯德基、可口可樂等事業受影響。這些事件與台商在越南與印尼遇上排華事件相同，當地政府都難以處理，台商只能平時做好訓練與演練，才能在事發時將災害降至最低。台商過去比較沒有在大陸遇上這類事件，85°C風波算是歷來較嚴重的一次，卻也讓台商有提供足夠的警愓。

再者，現在網路訊息傳播力量強大，企業跨國經營後，需要更加小心。否則網路訊息同樣會引發群眾非理性的情緒擴散，讓企業受到衝擊。一旦在大陸的企業遇上衝擊，不能只是防禦性的發表聲明，還要有更積極的作為。過去日本企業受到衝擊次數較多，累積不少經驗，已發展出一套應對策略，例如在第二次釣魚台風波時，日系企業立即掛出中國國旗與寫著「支持中國人民愛國行動」、「釣魚島屬於中國」等標語布條，同時為街上示威遊行群眾定時、定量提供飲料與點心加以慰問，直到群眾情緒平息。事後有些日企還結合當地政府或體進行各種公益活動，並廣為宣傳企業的政治立場，這些都是值得借鑑的做法。雖然這些工作所費不貲，但比起受到衝擊的傷害而言，就顯得小巫見大巫了。

至於訂定員工與分支企業應對政治禁忌時的操作準則，並常態性地進行訓練與測驗，則是避免意外風波的必要手段。平時做好與政治部門、媒體與名人關係，以便事發之際與事件後彌補損失，自是不在話下。

總之，在大陸經商，不要認為你不提政治，政治就不會找上你。誠如電影《無間道》台詞中極流行的一句話：「出來混，遲早要還的。」

(中時電子報)