「出來混遲早要還的」 85°C政治風波的警愓

中國與日本在釣魚台領土爭議上，發生過數次群眾事件，在大陸的日企已發展出一套可以安撫群眾情緒並降低損失的應對方法，值得台企學習。圖為2012年9月釣魚台風波時，群眾自發上街抗議遊行。（圖／中新社）

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中時電子報
因85°C因接待蔡英文總統而引發大陸群眾抵制，該公司僅發表支持「九二共識」的聲明，各門市並沒有更積極的動作，在平息群眾情緒上顯得不夠積極。（圖／旺報吳泓勳攝）

「你不理政治，政治會找上你。」這次的85°C美國分公司接待蔡英文總統，引發大陸群眾事件，證明了這句大陸資深台商語重心長的警示。

目前各方檢討企業境外投資風險、應對突發事件方式的議論很多，情緒漸次穩定之際，應該仔細深入研究的是台灣企業未來應如何應對類似的群眾事件，不只在大陸，也包括在台商事業所到的其他國家。

每個國家都有不同的禁忌，例如美國社會的禁忌是種族膚色、中東國家禁忌是宗教（穆斯林）、歐洲禁忌是納粹、大陸的禁忌就是「政治」。處理不好這些禁忌，都可能引發規模或大或小的群眾事件，輕則財務損失，重則關廠撤資，因此必須建立足夠風險意識，並預備危機處理的預案，強化分支機構與員工的相關訓練。

如同在其他國家面臨的政治與社會禁忌的風險，在大陸經營的風險不只台商有，其他國家的外商也一樣。避免觸犯投資所在地的禁忌，才能不重蹈這次85°C政治風波的覆轍，如果政治上沒有專業與充分的認識，在大陸經營事業可說是寸步難行，既然統獨問題是兩岸政治上最大的禁忌，就得盡力避免去觸碰，否則一旦挑起群眾情緒，後果便難以設想。

其次，有些群眾事件是因企業自身沒有處理好涉及禁忌的事件而引起，有些則是外在環境的突發政治事件引起，即便如此，台商也應該有充分準備，才能在外界的政治風暴中全身而退或至少降低損失。以過去經驗來看，在大陸的日商曾遇上數次釣魚台領土糾紛的政治風波，部份日系汽車與餐廳受到嚴重衝擊；韓國企業也曾因薩德飛彈系統風波而重創，如樂天百貨與韓系汽車品牌；美國亦因中美外交與貿易齟齬以致如肯德基、可口可樂等事業受影響。這些事件與台商在越南與印尼遇上排華事件相同，當地政府都難以處理，台商只能平時做好訓練與演練，才能在事發時將災害降至最低。台商過去比較沒有在大陸遇上這類事件，85°C風波算是歷來較嚴重的一次，卻也讓台商有提供足夠的警愓。

再者，現在網路訊息傳播力量強大，企業跨國經營後，需要更加小心。否則網路訊息同樣會引發群眾非理性的情緒擴散，讓企業受到衝擊。一旦在大陸的企業遇上衝擊，不能只是防禦性的發表聲明，還要有更積極的作為。過去日本企業受到衝擊次數較多，累積不少經驗，已發展出一套應對策略，例如在第二次釣魚台風波時，日系企業立即掛出中國國旗與寫著「支持中國人民愛國行動」、「釣魚島屬於中國」等標語布條，同時為街上示威遊行群眾定時、定量提供飲料與點心加以慰問，直到群眾情緒平息。事後有些日企還結合當地政府或體進行各種公益活動，並廣為宣傳企業的政治立場，這些都是值得借鑑的做法。雖然這些工作所費不貲，但比起受到衝擊的傷害而言，就顯得小巫見大巫了。

至於訂定員工與分支企業應對政治禁忌時的操作準則，並常態性地進行訓練與測驗，則是避免意外風波的必要手段。平時做好與政治部門、媒體與名人關係，以便事發之際與事件後彌補損失，自是不在話下。

總之，在大陸經商，不要認為你不提政治，政治就不會找上你。誠如電影《無間道》台詞中極流行的一句話：「出來混，遲早要還的。」

(中時電子報)

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