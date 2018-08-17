影》保加利亞617億新軍售預算 以色列二手F-16成首選

2018年08月17日 16:26 中時電子報 李靖棠

據以色列耶路撒冷郵報（Jerusalem Post）報導，為符合北約（NATO）標準、有意進行軍備汰換升級的保加利亞，其國會近日批准、一筆高達74億新謝克爾（約617.4億台幣）的軍購預算，打算逐步替換麾下現役老舊的米格29戰機（MiG-29）。聽聞經費確認的消息，身為戰機角逐者之一的以色列，認為從兩國交情和質量來分析，他們手中二手的F-16戰機（F-16 Fighting Falcon）將成為保加利亞軍方的首要選項。

保加利亞空軍駕駛米格29戰機的飛行員視角。

前身曾是前蘇聯陣營的保加利亞，與鄰近的克羅埃西亞一樣，都準備淘汰老舊的俄式戰機。在提出需求後，該國軍方已收到多國的提案，包含美國的F-16與F/A-18E/F「超級大黃蜂」戰機（F/A-18 Super Hornet）、瑞典紳寶（SAAB）的獅鷲戰機、葡萄牙麾下二手的F-16戰機、德義兩國推薦的颱風戰機（Eurofighter Typhoons）和法國的疾風戰機（Dassault Rafale），呈現多家爭搶的局面。而保加利亞空軍希望，能在2030年以前、完成機隊更新的作業。

保加利亞空軍現役的米格29戰機。（圖/保加利亞國防部）

F-16戰隼戰鬥機，於1975年被美國空軍選為第四代主力戰機，一開始由通用動力（General Dynamics）研製，後轉由洛克希德馬丁負責。由於它的高知名度與實戰經驗豐富，立刻引起多國的注意與採購，也因此出現許多衍生款，其中以A/B、C/D與E/F最廣為人知，外銷數量多達2,000多架，其中我國空軍在1992年老布希（George H. W. Bush）總統任內，成功取得約120架F-16A與30架F-16B型戰機。

以色列空軍不久前、讓麾下服役已36年的A與B型的F-16戰機退役，這批「退而不休」的戰機，很快就迎來了新買家- 克羅埃西亞。以約5億美元（約150億台幣）的價格、賣出了12架二手的F-16戰機，成為克羅埃西亞空軍下一階段的新空中戰力。以色列政府的聲明稿也表示，「期望此次訂單能成功，不僅能協助保加利亞強化國防戰力、更能讓兩國關係更為緊密！」

(中時電子報)