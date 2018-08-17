大S剝蝦論沒完 6年前自打臉發言出土網吵翻

大S剝蝦論引發討論。（圖／翻攝自騰訊視頻Youtube）

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中時電子報
網友挖出大S在2012年留言。（圖／取自大S微博）
網友熱議。（圖／取自大S微博）

大S最近在《幸福三重奏》中發表一席「剝蝦馭夫論」引發熱議，使汪小菲跳出護妻說指大S辛苦生了兩個健康的小孩，還到鬼門關前走一遭，「她老公願意給她剝蝦怎麼了」，稍早又有網友挖出大S於2012年在微博的發言，當時她自稱「超愛剝蝦給人吃」，和節目中的發言似乎有些矛盾，又讓網友吵翻。

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大S近日在節目中先是問福原愛吃不吃蝦，福原愛回應什麼都吃，也會幫老公剝，大S則一臉驚訝說自己以前是爸爸剝，父親逝世後就不再吃了，如今如果汪小菲幫她剝好，她會吃，但不會要求老公一定要剝，引來節目中的三位老公汪小菲、江宏傑、陳建斌連忙組成「剝蝦男團」，笑翻觀眾，卻也引發正反網友議論。

對此，有網友翻出大S六年前曾發文說：「本人不吃蝦，但超愛剝蝦給人吃。我想第九禁區的蝦人一定很恨我吧」，和節目中說法不一，有人直指：「關鍵點不是她『超愛剝蝦』和『從小就不喜歡剝蝦』這兩個衝突點嗎？」、「不是吃不吃蝦，是剝不剝蝦的問題好嗎？節目中說沒有人剝寧願不吃！這裡說超愛剝蝦！！excuse me？」，但也有粉絲幫大S說話：「剝個蝦屁大點事也能扯這麼久，說實話人家裝不裝跟你有半毛錢關係？」、「12年的時候大s應該還不吃葷呢，她現在已經開始吃肉了，這不是很正常的嗎」。

(中時電子報)

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