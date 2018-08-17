以電玩發想 台電男排體表會要這樣玩

2018年08月17日 16:31 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

2018國民體育日體育表演會加入臺電男子排球企業隊跨界聯演，陣中大多數的球員都是第一次以表演的形式展現他們從小到大最熟悉的排球運動，臺電男排隊長張善源提到，「在2017世大運之前，排球算是一項冷門的運動，幾乎很少人會看，希望透過這次表演，可以把我們平常所訓練的內容，呈現給觀眾看，讓大家知道排球不只是用手碰球這麼簡單而已。」

選手雙腳跳躍過小欄架後，必須將重心壓低穿越框架，並以低手接球。（體育署提供）

在這次的表演中，他們以排球電玩為主要發想概念，一開始會先區分成兩支隊伍，從熱身、訓練到最終的比賽，讓觀眾彷彿在體驗一場真人版的排球電玩遊戲。

此項表演中，除了有排球基本技術高低手傳接球、發球、攻擊等動作之外，他們還將這些動作加以變化，利用欄架增添動作的精采度，像是在低手接球方面，選手雙腳跳躍過小欄架後，必須將重心壓低穿越框架後立刻接球，除了重心訓練之外，同時也能夠考驗選手反應。

在網前攻擊之前，選手必須要跳躍三個小欄架，再完成攻擊動作。（體育署提供）

另外還有攻擊方面，在網前攻擊之前，選手必須要跳躍三個小欄架，再完成攻擊動作。臺電男排主攻手陳保宏提到在執行這些扣殺動作時，都會盡全力去做，希望能把揮臂扣球時的爆發力展現出來。

彈力繩的應用在當天的表演中也會出現，以彈力繩繫在腰間，一人拉著增加撲救阻力，另一人則要在向前跑的同時撥球，訓練撲接或連續救球時的瞬間爆發力。

以彈力繩繫在腰間，一人拉著增加撲救阻力，並要在向前跑的同時撥球。（體育署提供）

「球真正落地的瞬間，才是真正的結束。」在排球運動中，當緊急情況發生時，每一位選手都會用盡全力救球，想盡辦法不讓球落地，這時候「魚躍」便是一項可用上的技巧。

「魚躍撲接」也是這次排球表演活動中的亮點之一，這項技巧能夠讓選手接到距離自己較遠的球，像是從後場飛躍進三米線內救球，並在成功接到球之後完成魚躍的動作，保護自己不要受傷。除了「魚躍」之外，「滾翻」也是一項救球時的技巧，這個動作常用在左右移動救球，在這次表演會中臺電男排也會呈現出三人連續滾翻的動作，讓觀眾能夠大飽眼福。

「之前通常都是以比賽為主，比較沒有參與過這種表演性質的活動，因為比賽如果失誤了就下一顆再來，但表演是需要一次到底的，所以其實蠻緊張的。」臺電男排的副攻手王明浚表示在練習過程中，會更努力地想做好每一個動作，避免失誤的產生，讓表演當天可以完美呈現，而陣中5位雅加達巨港亞運國手，在結束賽程後也會從印尼返臺加入演出。

今年體育表演會將於9月8日在臺北小巨蛋登場，當天會有電視媒體緯來體育台、TVBS歡樂臺、MOD TVBS精采臺轉播，以及網路直播平臺TVBS新聞臺、體育署MOE SPORTS、LINE TV以及i運動資訊平臺Facebook粉絲團也會同步播出，讓大家能一同欣賞這場盛宴。

(中時電子報)