名廚奧利佛邀料理鬥陣！他竟被「羊肉鍋」考倒了

《料理鬥陣俱樂部》邀《不可能任務6》神隊友班吉鄧恩（賽門佩吉飾）挑戰羊肉塔吉鍋 卻被主廚奧利佛徹底考倒。（TLC旅遊生活頻道 提供）

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中時電子報
／整理報導

先別管曝光率、誰紅不紅！就用「料理」決勝負！名廚奧利佛邀請各大明星來上其節目《料理鬥陣俱樂部》，近來在電影《不可能任務6》搶盡阿湯哥鋒頭的探員「班吉」（賽門佩吉 飾）也來挑戰！對自己手藝性心滿滿的賽門·佩吉卻被一個「羊肉塔吉鍋」給考倒了！

《料理鬥陣俱樂部》主廚奧利佛為賽門準備一道普羅旺斯焗烤 結合賽門最愛的薄煎餅、番茄、煙燻火腿與乳酪 再加上濃郁洋蔥白醬 讓人食指大動。（TLC旅遊生活頻道 提供）

最近最火紅的電影《不可能任務6》，首周上映就暴風席捲全台各大電影院，片中神隊友班吉·鄧恩（賽門·佩吉飾演），不論是駭入敵方獲取情報，還是槍林彈雨正面迎擊，差點搶了主角湯姆克魯斯的風采！然現實中的賽門·佩吉在上節目差點出了糗！

TLC旅遊生活頻道全新一季《料理鬥陣俱樂部》由英國名廚傑米·奧利佛（Jamie Oliver）與兒時死黨吉米·多赫提（Jimmy Doherty）主持，首集節目邀請《不可能任務6》中最機智幽默的探員班吉─賽門佩吉一起下廚，經過主廚奧利佛的一日特訓，賽門佩吉將化身為老餐館的代理主廚烹調「今日特餐─北非羊肉塔吉鍋」

這道料理是賽門在拍攝《不可能任務5》摩洛哥出外景時第一次品嘗到，從此對這道料理情有獨鍾！但獨自完成塔吉鍋對賽門來說仍是一項挑戰，從羊肉本身到搭配塔吉鍋的薄餅都必須獨力完成。尤其還要準備給餐館裡的所有顧客享用，賽門要來挑戰這項「不可能的任務」。

《料理鬥陣俱樂部》邀《不可能任務6》神隊友班吉鄧恩（賽門佩吉飾）上節目 經過奧利佛的一日特訓 賽門佩吉將化身為老餐館的代理主廚烹調北非羊肉塔吉鍋。（TLC旅遊生活頻道 提供）

主廚奧利佛為賽門準備一道普羅旺斯焗烤，結合賽門最愛的薄煎餅、番茄、煙燻火腿與乳酪，再加上濃郁的洋蔥白醬，各種美味食材層層堆疊！不讓奧利佛專美於前，吉米也替賽門準備了金黃酥脆外皮的橙鴨沙拉，美味大獲好評。？TLC旅遊生活頻道《料理鬥陣俱樂部》將於8月19日每周日晚間8點播出，邀你一起見證大明星大名人擔任座上賓品嘗美食、下廚變出美味料理。

(中時電子報)

「賽門佩吉」挑戰「羊肉塔吉鍋」。（影音由TLC旅遊生活頻道 製作，取自YouTube）

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