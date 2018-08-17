吳宗憲直播賣鍋具 兒女助陣！邊彈邊唱秒殺750組

吳宗憲直播賣鍋具 兒女助陣。圖：業者提辜

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吳宗憲貴為綜藝天王，賣起東西來聲勢驚人，日前與女兒Sandy（吳姍儒）一同為東森購物代言，並在直播節目中賣COPPER CHEF鍋具，吳宗憲16日晚間在自己的臉書上開直播賣鍋子，短短一小時就秒殺了750組。

售價3,990元的鍋具，天王不改霸氣作風，一開始就放話，如果從他提供的連結上去，再加碼東森購物王令麟總裁致贈的東森幣，全數回饋給粉絲們，原本是10%回饋399元東森幣，憲哥大器直接湊成整數，送上等同於現金使用的500東森幣。

吳宗憲16日晚間開直播，親自示範如何使用COPPER CHEF鍋具，他直言該鍋具在美國是銷售冠軍，為了在台灣打開知名度，才會有這麼優惠的價格。他表示自己手上數量不多，還送上等同於現金的東森幣，「現在沒有買，那就要等很久的下一批貨！」吸引1.8萬人觀看。

憲哥的粉絲也相當買單，紛紛留言要聽即興唱歌，憲哥沒讓大家失望，讓兒子用鋼琴伴奏，自己和女兒都唱了幾段經典的歌曲。東森購物發現，憲哥的粉絲和購物台會員明顯不同，昨天購買的750人中，有近六成為東森購物的新會員。

這套共有3種不同功用的鍋具，材質是銅製，買一套鍋具還送鍋鏟、湯勺、舀麵勺和刀具等，且鍋鏟可以耐400度高溫，不只可以煎牛排，還附送濾網可以炸東西，另外還有一般用來煎炒的平底鍋，吳宗憲還開玩笑說：「這支（平底鍋）可以用來打老公。」他也大力推薦一次只花3990元，就可以買足料理要用的所有工具，連他自己都大讚超划算。

吳宗憲的人氣與口碑皆高，與女兒Sandy（吳姍儒）為東森購物一同代言的「肩樂按摩器」也不斷傳出捷報。如今他與女兒一同為鍋具代言再度創下好成績，可見他的人氣與產品相輔相成的效益，就連東森集團總裁王令麟也因為吳宗憲的代言，特地買了一組鍋具送給94歲的奶奶做菜。

許多網友更在直播影片下方留言說「買鍋子有憲哥簽名嗎」，更有許多網友留言說「買不到哭哭」，甚至打電話希望東森購物加碼再賣一次。

(工商 )

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