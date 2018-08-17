夜問打權》台灣人當然是中國人！統一是台灣最好的路

2018年08月17日 17:00 中時電子報 綜合報導

85℃大陸民間抵制，對台獨的憤恨是長期累積!蔡政府對85℃處理態度？網媒民調:逾5成網友不認同！85℃被抹台獨，府譴責陸打壓！火上加油作法，逾半網友不挺！莫等待！台灣人當然是中國人！統一是台灣最好的路，馬英九執政親美友日和中，曾為台灣爭取最大國際利益！反求諸己做實事 回歸九二新開局，馬英九給諍言，蔡英文總統聽得進去？

第二次鴉片戰爭後+甲午戰爭後，漢口設有英法德俄日租界，上海、天津、漢口、廣州租界，近代中國痛苦、屈辱史！中法戰爭爆發，清廷買槍炮得看人臉色，張之洞積極主張建兵工廠！1911年湖北武昌爆發辛亥首義，漢陽造步槍打響革命的第一槍！漢陽造中國救亡圖存百年艱辛之路!，自強運動從實業做起！

1938年武漢大會戰，抗日戰爭中一場橫跨安徽省、河南省、浙江省、湖北省大規模戰役，日本陸軍大臣竟下令對中國人使用化學武器、日天皇命令在375處使用有害氣體，武漢會戰中國擊毀日機70架+日艦20艘 ，日軍慘勝，確立中國持久戰!

今天晚十點，中天娛樂台39台， 一起和智賢來打權！

主持人：黃智賢

來賓：董智森(政治評論員)

王丰(中國時報社長)

帥化民(前立法委員)

吳育昇(前立法委員)

黃子哲(國民黨文傳會副主委)

林明正(新黨台北市議員參選人)

(中時電子報)