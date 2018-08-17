三中案蔡正元聲請解除限境 紅了眼眶淚灑法庭

蔡正元淚麗法庭，不願多說聲請解除境管的理由。（王己由攝

友善列印
中時

北檢偵辦「三中案」起訴前總統馬英九，國民黨前政策會執行長蔡正元也因涉及侵占、背信等罪遭起訴，全案上月移送台北地院審理，蔡正元日前聲請解除出境限制，法官今(17)日下午3點40分開庭審理，蔡正元的律師以事涉個人隱私為由要求不公開審理；蔡正元甫開口陳述就潸然淚下，整個庭訊眼眶噙淚，最後法官諭知檢辯雙方改用書狀陳述、交換意見後再決定如何處理境管問題。

蔡正元面對媒體記者，不願多談為什麼要聲請解除限制出境，只說「這是一個法定程序」。

法官下午開庭，蔡的律師還未陳述聲請解除限制出境的理由，就先以事涉個人隱私為由，要求不公開審理。公訴檢察官馬上回應，依「法院組織法」除非涉及國家機密、性侵和少年事件，否則都要公開審理，法官也說，本件不符合不公開審理要件，是否在陳述時盡量不要提及個人資料和較隱私的事情。

原本坐著的蔡正元，這時站起紅著眼眶向法官說，「事非得已，因為狀況嚴重，不快去就來不及了，所以才提出解除限制出境的聲請」邊說邊流淚。法官見狀表示，聲請解除限境也可不開庭，本以為定了庭期、開庭可很快處理，今天的狀況出乎意料。加上他月底職務調動，同意蔡可用書狀陳述意見，要求下周二前就提出相關聲請解除出境限制事由和證據；公訴檢察官則說，收到律師的書狀後，3天內就會回覆表達意見，庭訊很快就結束。

(中時 )

議員自己人？ 桃園幼稚園把小孩… 新光三越前樓管設騙局大賺1.3億 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。