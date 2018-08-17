三中案蔡正元聲請解除限境 紅了眼眶淚灑法庭

2018年08月17日 16:54 中時 王己由

北檢偵辦「三中案」起訴前總統馬英九，國民黨前政策會執行長蔡正元也因涉及侵占、背信等罪遭起訴，全案上月移送台北地院審理，蔡正元日前聲請解除出境限制，法官今(17)日下午3點40分開庭審理，蔡正元的律師以事涉個人隱私為由要求不公開審理；蔡正元甫開口陳述就潸然淚下，整個庭訊眼眶噙淚，最後法官諭知檢辯雙方改用書狀陳述、交換意見後再決定如何處理境管問題。

蔡正元面對媒體記者，不願多談為什麼要聲請解除限制出境，只說「這是一個法定程序」。

法官下午開庭，蔡的律師還未陳述聲請解除限制出境的理由，就先以事涉個人隱私為由，要求不公開審理。公訴檢察官馬上回應，依「法院組織法」除非涉及國家機密、性侵和少年事件，否則都要公開審理，法官也說，本件不符合不公開審理要件，是否在陳述時盡量不要提及個人資料和較隱私的事情。

原本坐著的蔡正元，這時站起紅著眼眶向法官說，「事非得已，因為狀況嚴重，不快去就來不及了，所以才提出解除限制出境的聲請」邊說邊流淚。法官見狀表示，聲請解除限境也可不開庭，本以為定了庭期、開庭可很快處理，今天的狀況出乎意料。加上他月底職務調動，同意蔡可用書狀陳述意見，要求下周二前就提出相關聲請解除出境限制事由和證據；公訴檢察官則說，收到律師的書狀後，3天內就會回覆表達意見，庭訊很快就結束。

(中時 )