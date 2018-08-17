TLC主廚傑米奧利佛指導賽門佩吉完成「不可能的任務」

名廚傑米·奧利佛與死黨吉米·多赫提主持的《料理鬥陣俱樂部》，全新一季開播。（TLC提供）

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旺報
名廚奧立佛（右）指導《不可能的任務：全面瓦解》男星賽門‧佩吉下廚。（TLC提供）

正在熱映的電影《不可能的任務：全面瓦解》，片中飾演男主角「伊森·韓特」重要神隊友「班吉·鄧恩」的賽門·佩吉，不論是駭入敵方獲取情報，還是槍林彈雨正面迎擊，都有精采表現，卻被TLC旅遊頻道的當家主廚傑米·奧利佛（Jamie Oliver）考倒了。

TLC今天（17日）宣布，奧利佛與兒時死黨吉米·多赫提（Jimmy Doherty）主持的《料理鬥陣俱樂部》，新一季8月19日晚間8點播出，邀請各界名人擔任座上賓，與兩位主持人一起下廚，烹調美味料理，首集即邀賽門‧佩吉參加，經過奧利佛一日特訓，佩吉要化身老牌餐廳的代理主廚，烹調「今日特餐─北非羊肉塔吉鍋」。

佩吉表示，他為了演戲，平常都會親自下廚，製作健康飲食控制身材，笑稱：「腹肌是在廚房裡練出來的！」但也「抱怨」拍《不可能的任務：全面瓦解》時，湯姆‧克魯斯總愛買蛋糕和餅乾犒賞大家，讓他的身過程變得更加困難：「根本是在用蛋糕折磨我！」

雖然自稱廚藝不錯，但佩吉切洋蔥時，卻被奧利佛不斷糾正菜刀握法和切菜姿勢，讓他差點崩潰。佩吉表示，在摩洛哥拍《不可能的任務：失控國度》時，首次品嘗羊肉塔吉鍋，為之驚豔，從此對這道料理情有獨鍾，但吃得開心，不代表做得出來，佩吉從料理羊肉到搭配這道菜的薄餅都得獨立完成，而且還是給餐廳裡所有顧客吃，對她來說，真是個「不可能的任務」。

(旺報 )

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