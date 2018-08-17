新光三越前樓管設騙局大賺1.3億 遭詐欺罪起訴

新光三越百貨。(中時資料照)

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新光三越百貨前樓管人員黃志峯，利用百貨公司周年慶會推出消費滿額贈禮券等活動，於是提供利息向朋友、同事借得信用卡大刷蘋果商品，甚至在法雅客一次刷卡上百萬，最得信任後「先取貨後付款」，取走上千萬元商品後逃逸，又對外自稱是蘋果盤商、軍火商等行騙，共計騙得近1億3千萬元，台北地檢署17日依詐欺將黃志峯起訴。

檢方偵查發現，黃志峯詐得金錢生活豪奢幾乎被他揮霍怠盡，誇張的是搜索黃的住處，僅扣押到不到千元的現金及當票數張，且完全沒有其他財產可供查扣。

黃志峯的女友陳品瑜幫他提貨也被列為同案被告起訴，法雅客採購副理徐意騰違反法雅客規定，同意讓黃志峯先取貨、後付款，導致法雅客損失872萬元，也被依侵占罪起訴。

檢方起訴指出，黃志峯熟悉新光三越逢週年慶時，會舉辦消費滿額贈禮券活動，於歲末時也會推出相同消費回饋「卡利 HIGH」活動。於是想購入轉賣牟利，但黃本身沒有這種資力，於是向同事、朋友以提供利息方式借得信用卡，刷卡購買蘋果電腦商品，轉賣獲利後過著豪奢生活，為出借信用卡的親友按期繳清帳單，還支付利息，所以親友誤認黃的信用，願意繼續出借信用卡。

不過，因黃愛用精品生活豪奢又愛簽注運動彩券，所以自2016年起就有點入不敷出，造成2900萬元虧損，黃於是對外冒充蘋果電腦盤商、貿易商，甚至是軍火商，誆稱有通路可以迅速銷售高價的蘋果電腦商品，吸引多名櫃姐及親友上鉤投資，紛紛出資或出借信用卡，讓他進行大額消費。

黃志峯卻將轉賣商品的金錢全部自己花光，讓相信他的朋友、櫃姐、投資人血本無歸，總計詐得1億2千900餘萬元。

(中時 )

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