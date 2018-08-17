七夕添浪漫！婚宴打造歐洲風 空中花海當網美

結婚，是人生邁向另一旅程重要的起點。（達志影像／shutterstock提供）

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中時電子報
／整理報導

今（8月17日）是一年一度七夕，很多戀人計畫好度佳節！除送花，吃大餐也是增加浪漫情意好地方。話說台灣進來觀光業面臨緊縮，陸客銳減、年金改革，加上年輕人不婚、少子化，也讓婚宴市場受到考驗！

台灣婚宴市場競爭激烈，有業者訴求天空花海，吸引網美搶拍。（主辦單位提供）

或許危機也是轉機，有婚宴業者試圖從紅海走出藍海，以客製化風格營造特色，考量現代人隨時隨地愛拍照打卡，增設夢幻拍照處，提供美酒與特色美味。

婚宴菜色講求美味也要吸睛。（主辦單位提供）

以近來開幕的88號樂章婚宴會，其辦婚禮的方式有其特別之處。早期第一、二代婚宴會館，主要以吃喝或新增表演為主，但如今第三代婚宴會館必須以親友交誼為重點，因此特別減少1/3空間以需與時俱進。

此外，考量現代人愛求新求變，婚宴會館打造花之圓舞曲 、愛麗絲物語、天空之城、維也納森林四大主題宴會廳，為賓客打造「玩美」造景，如壯觀的空中花海、歐風街景，如精心複刻羅馬音樂噴泉、倫敦大笨鐘等。另菜色也是重點，「嚴選海鮮」精緻料理，龍蝦、沙公、刺身、鮑魚...等高檔食材，全部產地直送，以老師傅的傳承手藝，搭配新台灣料理方式，讓菜色美味也吸睛。

婚宴甜點不僅要精緻，顏質也要高。（主辦單位提供）

然以台灣目前年輕人不婚、少子化，其實台灣婚宴市場仍是一場競爭激烈戰！從菜色、地點、交通、歌曲、禮服是否到位，CP值是否高也是關鍵！畢竟結婚，是人生邁向另一旅程重要的起點。一生一次的婚禮，誰不希望辦得盡善盡美，考量新人需求、提供完善服務，或許這也是台灣業者值得深思的。

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(中時電子報)

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