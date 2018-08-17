高雄》綠批又賭、又黃 韓國瑜回嗆「怎不譴責日本」

2018年08月17日 17:01 中時 柯宗緯

高雄市議會民進黨團今（17）日砲轟國民黨高市長參選人韓國瑜把高雄變成「又賭、又黃、又扯」，簡直降低高雄選民的格調。對此，韓國瑜下午反擊，怎麼不第一個譴責日本及新加坡，「我只是拋出小小幼苗，成熟構思都還沒出來」民進黨團應該專心自己的選舉。

韓國瑜近日提出以「離島建設條例」開發旗津賭場 ，引發議論。韓國瑜今受訪時砲轟，日本首相安倍晉三剛通過要設立3家卡西諾（賭場），新加坡同樣發展博弈，怎麼不見民進黨譴責日本及星國呢？他還說，自己時常讚美陳其邁，但就是聽不到對方陣營一句讚美的話，「我在等，一定會鼓掌」。

對於無黨籍高市長參選人吳益政今早宣布退選，是否會結合泛藍勢力呢？韓國瑜打太極說，吳具有民代的三把刀「質詢刀、預算刀、法案刀」，肯定他是優秀市議員，提出的市長政見卓越，將來他要是選上市長，會吸收其政見作為施政藍本，「也感謝他對我的鞭策，會銘記在心。」

吳益政今早公布市長民調，韓國瑜緊追陳其邁。對此，韓國瑜表示，現在很多民調天南地北、眼花撩亂，只能說尊重，民調怎麼回事大家都搞糊塗了，唯有不斷往前衝爭取鄉親認同。

針對外界認為韓國瑜三天兩頭往台北跑，他認為自己分配得宜，以「二五分」，兩天在台北爭取北漂青年，五天留在高雄傾聽基層心聲。而當然，他私下也拜會過許多在地菁英份子，「少林派也要，武當派也要」，會挾各方面所長發展高雄經濟。

媒體也關切，韓國瑜的「雙姝」外型亮眼，更有網友爭著當韓國瑜的「女婿」。韓低調說，女兒是「望父成龍」，謝謝家裡小寶貝暑假回來幫忙，有禿頭的老爸，生出清秀的女兒，前提是要「很認真」。他也預告太座將出馬輔選，七夕則沒特別計畫，他仍心繫所提出的愛情產業鍊，歡迎舉國情侶到高雄談戀愛。

(中時 )