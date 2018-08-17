花蓮縣義民祭文化活動18日登場 義民陣頭、挑擔奉飯紛紛出籠

花蓮縣義民祭文化活動，18日將有小朋友穿著客家服飾表演歌舞助興。（縣府客家事務處提供）

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花蓮縣長傅崐萁（中）往年都會「挑擔奉飯」，追思義民爺愛鄉護民精神。（范振和資料照片）
花蓮縣今年義民文化祭活動，可望再現往年人龍漫街頭的盛況。（范振和資料照片）

花蓮縣義民祭文化活動8月18日上午8時30分將熱鬧登場，挑擔奉飯、義民陣頭等傳統結合創意踩街，可望掀起波波高潮。

縣府客家事務處將在客家文化會館舉行「107年花蓮縣義民祭文化活動」，參與隊伍將從花蓮市中原國小開拔到客家文化會館，期待再現往年綿延數里的人龍盛況。

縣長傅崐萁希望，客家人能夠效法客家先民犧牲奉獻的忠義精神，讓客家文化向下扎根，世代傳承。他說，今年擴大舉辦的客家活動，有更多的創意，他誠摯地感謝所有花蓮客家鄉親共襄盛舉。

傅崐萁指出，「義民爺」如同客家人的守護神，最具客家意涵與重視的祭儀，就是每年農曆七月的義民祭，其中，別具特色的「奉飯」祈福，更能表現出義民爺與客家人之間的親近關係，已延續200多年的奉飯習俗，起源於義民爺出征前，鄉民會挑擔供應酒食以壯聲勢，同對於陣戰亡義民建廟祭祀，直到現在每年祭典時仍沿襲「挑擔奉飯」的習俗以表追思。

此次踩街活動，在花蓮市中原國小集結後，沿著中正路、中華路、中山路、六期重劃區再繞行至客家文化會館，長長的隊伍中，除了「挑擔奉飯」外，也有義民陣頭、客家民俗技藝演出，縣政府今年特別加入「全民義起愛客家」主題，邀請鄉親共同參與遶境祈福活動。

(中時 )

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