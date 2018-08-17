花蓮登山團同團2日2起山域事故 1傷1失聯

能高安東軍山今天傳山難，所幸受傷的林姓隊友並無大礙。（花蓮縣消防局提供）

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一支5人登山隊伍到花蓮八通關古道登山，其中一名嚴姓隊友14日先在土葛大崩壁墜谷，幸被隊友救起但顱骨骨折，一行人護送嚴折返大分山休息點待援後，回頭繼續行程，沒想到再行經同處崩壁時，另一名謝姓隊友竟又失足墜落百米深谷，消防人員持續搜救中；此外，能高安東軍山今天也傳山難，一人已獲救。

失事的高山隊伍預計5日行走卓溪鄉八通關日據越道線，11日南安登山口入山，14日經過大分抵達土葛大崩壁時，嚴男不慎失足墜谷，經隊友拉回並無大礙，但因顱骨骨折通報救援，全隊折返回大分山，其餘4名隊員16日恢復正常行程，不料另名56歲謝姓隊友又從同一處墜谷，下墜落差近百米的山崖，聞其聲不見其人，趕經通報消防隊，派員前往搶救。

因昨日氣候差，花蓮縣消防局見今氣候狀況良好，清晨出動黑鷹直昇機動員10名救難人員分2梯次救援，上午先將5名救難人員聯同救難器材送往大分山屋，並將骨折的顏男送往台東就醫，上午10點再出動第2架次直升機將其餘5名救難人員載到大分山屋，會合後將徒步4小時至謝男墜落地點救援。

另外，萬榮鄉能高安東軍山也發生一起山域救援任務，由吳姓領隊帶領的三人登山隊隊伍，本月13日自南投縣仁愛鄉入山，16日65歲的林姓山友疑似跌倒頭部撞到石頭，造成頭部10餘公分撕裂傷，吳姓領隊向家人發出2通求救簡訊，家屬今上午7點緊急報案，消防局第二大隊共派出4名救難人員前往待命，最後由台中空勤今早二度吊掛成功，順利救出3人，返回清泉岡機場。

消防局長林文瑞指出，兩起救援案件皆距離地面遙遠，搜救行動受限天候狀況，經調查兩團求救登山隊皆未依法申請入園或入山申請，將於將於搜救行動告一段落後，依花蓮縣登山管理自治條例予以逕行舉發及裁處。

(中時 )

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