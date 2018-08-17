邵雨薇墓園拍戲 靠這招防「好兄弟」

邵雨薇與林輝瑝陷入熱戀。（東森提供）

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邵雨薇與林輝瑝在墓園旁拍戲。（東森提供）
邵雨薇與林輝瑝起爭執。（東森提供）
吳思賢（右）。（東森提供）
林輝瑝。（東森提供）
陳大天。（東森提供）

邵雨薇和林輝瑝在台視、東森新戲《愛的3.14159》劇中陷熱戀，兩人還開著敞篷車上在星空草原看夜景耍浪漫。不過這場浪漫夜景戲卻是「蟲蟲危機」蚊蟲滿天飛，讓容易被蚊蟲叮咬的林輝瑝，自嘲是邵雨薇的人體捕蚊燈。

沒想到下一秒就有隻超大獨角仙飛到邵雨薇身上，讓她嚇到高分貝尖叫還差點哭出來。邵雨薇哭笑不得的說，「因為很暗而且牠又黑黑的一大隻，所以我本來還以為是蟑螂，結果牠的角還勾在我的衣服上怎麼都弄不下來」。

這場星空夜戲在木柵山區拍攝，附近都是靈骨塔和墓園的所在地，意外到「夜總會」拍攝讓兩人印象深刻。林輝瑝表示，「我們上山時有看到附近就是墓地，所以我們趕緊先打招呼說抱歉打擾他們」。邵雨薇也表示，平常沒做虧心事，加上是在拍攝中不用擔心；但兩人隨即又開玩笑互報對方劇中角色的名字，以防萬一被好兄弟認出身份。

小樂吳思賢在劇中是以哥哥身分守護邵雨薇，因此跟林輝瑝在宿舍大打出手。這場戲包含演員、工作人員等十幾個人，要擠在不到兩坪的空間拍攝。林輝瑝表示「我們本來還說要真打，但只要一抬手旁邊就是樓梯、機器等等，場地真的很狹小，所以最後還是選擇用套招方式來拍」。

吳思賢也說，「其實打架的動作沒那麼困難，但在狹小空間裡要呈現真實與衝擊感，同時又要注意工作人員的安全，所以反而是前置對戲跟彩排花最多時間」。

大家笑說這集真正的「苦主」其實是陳大天，他被捕入獄在劇中受盡欺凌，甚至被獄警誤會壓制倒地。陳大天還跟導演討論加戲，讓自己慘被反折手、臉還被強壓在土堆裡，除了鼻子、嘴巴、連眼睛也都進了髒土。陳大天笑說，「可能是拍的太認真，我到拍完都還沒發現自己連眼睛都進了土，結果洗眼睛洗了很久。而且這場戲還一連拍了3次，我事後還跟小樂開玩笑說我這個月吃土了」。

今(17日)適逢七夕情人節，邵雨薇跟吳思賢拍攝祝福影片，兩人更講起撩妹語錄。邵雨薇自己對吳思賢講出「你是我的」後害羞到不行，被吳思賢猛虧。被問到有過什麼特別的情人節回憶？吳思賢自爆「我最難忘的是曾經收過7條內褲，當時女朋友還笑說這樣我1周可以每天換1條」。林輝瑝則笑說自己不浪漫，曾經寫一長串話訊息跟準備小禮物給女友，沒想到對方感動到不行，甚至虧他是做了虧心事才忽然這麼貼心。

台視每周六晚間十點，東森綜合台每周日晚間十點《愛的3.14159》。

(中時 )

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