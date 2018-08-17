不會給台灣了! 美國神盾巡洋艦將會升級並延役

2018年08月17日 17:31 中時電子報 江飛宇

美國海軍給予通用動力、巴斯鋼鐵造船公司一份價值1.4億美元的合約，為神盾巡洋艦考彭斯號(CG 63,USS Cowpens)進行大翻修和升級，這似乎意味著22艘提康德羅加級巡洋艦(Ticonderoga-class cruiser)都會進行延壽工程，持續在美國海軍裡服役，不會轉售給其他盟國。

詹氏防衛網(Jane’s Defense) 報導，提康德羅加級巡洋艦是問世較早的神盾艦，多數都在1980~1990年代完成，因此服役已超過30年。美國海軍原本打算以未來巡洋艦(CG-X)來取代，但是這項計畫已經取消，提康德羅加級後繼無人，原本美國海軍打算封存與除役，但是這將損失大量艦隊數量，違反「2050年要有355艘軍艦」的目標，因此美國國會強迫保留，採取翻修和升級的方案。

美國海軍（USN）表示，要維持提艦的長期可用性，必須仔細翻修結構與重要的雷達裝置和武器系統，特別是提艦的艦體是鋼造，但上部結構是鋁合金，這是當年美國軍艦的普遍做法。鋼造艦身的問題不大，鋼材隨著時間的推移，變得更加柔韌和韌性，只要注意防鏽即可，但是鋁材卻不同，它會隨著時間累積而變得硬而脆化，就容易因外力而裂開，在嚴重情況下，裂縫可能導致結構失效，並且很難焊接，這取決於裂縫的擴展程度。

目前提康德羅加級的上層結構大多都有歷史性的破裂問題，需要不斷修理，因此這將是此次翻修所需要徹底解決的。

翻修與升級的工作將在聖地亞哥進行，預計將於2019年12月完成。

(中時電子報)