《如懿傳》20日登台首播　林憶蓮、張惠妹獻主題曲〈双影〉

林憶蓮、張惠妹共同獻唱《如懿傳》主題曲〈双影〉。（環球唱片提供）

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旺報

兩岸網友期待已久的古裝大劇《如懿傳》，大陸播出檔期喬不定，愛奇藝台灣站確定8月20日上線，網友除了可以看周迅、霍建華飆戲，還可聽到華語歌壇兩大天后林憶蓮、張惠妹這對「夢幻組合」對唱主題曲〈双影〉，網友直呼：「所有的等待都值得啦！」

林憶蓮柔情似水的音韻、張惠妹穿透人心的唱腔，2位歌后以令人讚嘆的嗓音和演唱技巧合作的〈双影〉，唱出女性剛柔並濟的揪心澎湃！據了解，該曲的MV將於19日首播，《如懿傳》8月20日首播的同時，這首主題曲也在數位平台上架。

歌曲製作人Jim Lee表示，去年12月看完該劇片段和故事大綱後，決定塑造1首真正屬於「如懿」的主題曲，表達出女性既剛且柔的性格與掙扎。

Jim Lee在很短的時間為2位天后設計極度繁複卻又和諧動人的對唱段落，搭上作詞家易家揚花了48小時完成的精準歌詞，林憶蓮與張惠妹在香港、台灣兩地同時開錄，只用了20天就完成這項不可能的任務。

由於林憶蓮與張惠妹都是首次獻唱電視劇主題曲，也從未在雙方的專輯中合作，一開始，2人都起初都有些小小的疑慮，也對完美詮釋〈双影〉的中國曲風感到憂慮。不過，2人聽到Jim Lee的mix成品後，都驚呼：「沒想到這麼好聽！」

(旺報 )

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