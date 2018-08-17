為領補助躲外地 通緝犯卻因復診遭警逮

60歲李男因不能安全駕駛案遭到法院判刑，卻遲未向執行機關報而遭通緝，日前回台中復診，就這樣被眼尖員警發現，警依法將其逮捕，全案訊後依法解送台中地檢歸案。（馮惠宜翻攝）

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台中一名60歲李姓阿伯因不能安全駕駛案遭到法院判刑，但他不願就此入獄，遲未向執行機關報到而遭到通緝，通緝期間也一直在外地躲藏，經過多日後，李男因自身病情需要而返回臺中復診，就這樣被眼尖員警發現，警依法將其逮捕，全案訊後依法解送台中地檢歸案。

台中市警察局第三分局合作派出所巡佐吳宗海、警員梁晉嘉、彭文君等3員，於執行青春專案期間，在107年8月8日擔服查緝毒品勤務，途經自由路三段與自由二街口時，發現路邊前有一杵著拐杖的男子，其面貌、身形近似警方近日正在追緝的李姓通緝犯，於是趨前欲加以盤查。

該男子見員警突然出現在面前，嚇到不知所措，滿腦子只想著趕緊離開，員警見狀，立即將其攔住，並大聲喝斥：「你是不是李某某？」李男見員警識破他的身分，深知大勢已去，便乖乖地配合警方盤查，經查詢確定係為李通緝犯無誤，當場將其逮捕。

李男雖然有在工作，但前陣子腳不小心受傷，造成行動不方便，影響了工作，收入銳減，好在每月還有政府補助金足以維持生活，而李男就是為了這份補助金，不想入獄服刑，遲遲未向執行機關報到，因此遭到台中地檢通緝，李男為躲避警方查緝，甚至逃到彰化藏匿，卻因病情需定期復診而返回臺中，就這麼巧被路過的員警發現，實在是人算不如天算！

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(中時 )

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