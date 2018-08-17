漫威英雄VS.星際大戰！「Hot Toys年度展」登台北

漫威電影《蜘蛛人》1：6珍藏人偶。（主辦單位提供）

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中時電子報
／整理報導

超級英雄迷照過來！漫威英雄玩具一字排開，限量版《星際大戰》公仔和你Say Hello！今年夏天再次帶來全台超級英雄粉絲引頸期盼的「2018 Hot Toys年度展」，從明（18日起）在台北八德商圈的「Syntrend三創生活園區」展出，近百款從未實體曝光以及經典的珍藏人偶一次展出，讓今年暑假再次颳起一陣超級英雄旋風。

電影《美國隊長》玩具模型。（主辦單位提供）

今年適逢漫威影業 10 周年，更特別規劃「漫威影業 10 周年」特區，由賣座的漫威電影《復仇者聯盟：無限之戰》以及《黑豹》領軍，共計展示超過40款珍藏人偶，其中包含首次曝光的角色，以及像真度極高的1:1雕塑級雕像。而眾人皆知的跨世代科幻電影星際大戰專區也以最新《星際大戰外傳：韓索羅》展品為主，同時展示一系列經典角色珍藏人偶。

今年「2018 Hot Toys 年度展」更設立全新電影授權區，不論是新上檔迪士尼溫馨電影《摯友維尼》、經典科幻異星題材電影《終極戰士：掠奪者》、近日才公佈預告的DC主打新作《水行俠》、由日本漫畫神作所改編的真人電影《艾莉塔：戰鬥天使》、以及電玩迷所矚目的全新強打新作《Marvel’s Spider-Man》，讓全台玩家大呼過癮的作品將一次展出！開展當天更有全台搶先發售的限量版珍藏人偶以及全新可愛風格COSBABY迷你珍藏人偶。

電影《星際大戰》黑武士系列角色1：4公仔。（主辦單位提供）

Hot Toys旗下《星際大戰》系列一直以來受到玩家喜愛，設計團隊以高細緻度的工藝與對星戰系列的狂熱喜愛，截至目前已推出了超過80款電影與電玩風格的1:6和1:4真人比例收藏公仔。展廠內也同步推出多款亞洲首發的限定夢幻逸品，歡迎喜歡好萊塢英雄電影、動漫迷一起來尋寶，和超級英雄一起冒險趣。

電影《復仇者聯盟》中的「鋼鐵人」合金珍藏人偶。（主辦單位提供）

2018 Hot Toys年度展（免費）

日期：8/18（六）至8/26（日）

地點：三創生活園區

(中時電子報)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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