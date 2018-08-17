七夕節情人節 呂秀蓮形容現在兩岸關係是「恐怖情人」

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今是七夕情人節，蔡英文總統訪美以及85度C的爭議提出，前副總統呂秀蓮今天在自己的直播節目表示，難道蔡英文總統在美國喝一杯台灣企業的咖啡，85度C立刻就成了「台獨咖啡」？並以「恐怖情人」形容中國與台灣之間的關係；懇呼籲國人超越藍綠與統獨，共同努力思考台灣的未來與兩岸新關係。

呂秀蓮強調，中國對於台商已經到了動輒則咎的地步，只要有認為蛛絲馬跡可以牽扯到民進黨的都不放過，這與國民黨威權時期的「政治黑名單」如出一轍。

呂秀蓮今以「中國的台灣恐懼症」為題，在直播節目力挺蔡英文總統在美國的作法，；並指，中國國台辦副主任遷怒85度C台北總公司「語焉不詳，沒有表明立場」的態度，是「親門踏戶」的蠻橫行為。

呂秀蓮說，難道蔡英文總統在美國喝一杯台灣企業的咖啡，85度C立刻就成了「台獨咖啡」？然後股價兩天內就狂洩千里？難怪卜睿哲與德國之聲會指出「這是很荒謬的事情」與「最惡劣的霸凌」。

呂秀蓮指出，中國過去對台灣企業在政治上的罷凌屢見不爽，從許文龍、海霸王、台達電的表態中都可以得到解釋。也提醒國人理解85度C所承受的政治壓力。呂秀蓮甚至以「恐怖情人」形容中國與台灣之間的關係，因為只有這種政權會要求全世界的旅館與航空公司更改台灣的名稱。

呂秀蓮認為，如果沒有處理好兩岸關係，在目前統獨之爭以及中國高傲的民族主義下，台商的雄心壯志與辛勤努力都可能化為烏有。

從85度C的事件中，呂秀蓮期待台灣民眾應該更關心政治議題並且反省台灣的政治現象，對於一些人倒果為因，批評蔡英文總統「親民喝咖啡，反而害了人家」的心態相當不以為然，直指這種言論根本就是「是非不分」。

(中時 )

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