接任日管處副處長　郭振陵對日月潭有新期許

從大鵬灣調任日月潭，郭振陵的質樸、誠懇與豐富的行政經驗，各方看好。（沈揮勝攝）

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日月潭核心區影體設施大致都已完善，郭振陵認為「質的提升」才是未來的方向與重心。（沈揮勝攝）
郭振陵對日月潭的好山好水，印象深刻。（沈揮勝攝）
潭區建設都已就緒，後續經管才是重點。（沈揮勝攝）
強調地方創生、推動原鄉旅遊；圖為日管處在地利部落營造布農文化牆。（沈揮勝攝）
位在布農原鄉、日月潭經管區內的「土虱灣」。（沈揮勝攝）

日月潭國家風景區管理處副處長陳志賢，七月榮升澎湖國家風景區管理處處長，原職缺由大鵬灣國家風景區管理處副處長郭振陵接任。履新滿月，郭振陵對潭區美景及業者積極創造價值都留下深刻印象。期許未來，整合提升、創造誘因留住客人，深度體驗日月潭之美。

1969年出生、嘉義市土生土長的郭振陵，嘉義農專、中興大學、台大森林研究所畢業；曾在丹大深山從事造林與森林研究調查工作；丹大與日月潭分別就在水社大山的東麓與西麓、兩相比鄰，自然對潭區環境有著相當程度的概念與認識。

1992年起，先後任職省府觀音山風景區管理所技士與股長；精省後轉任北海岸及觀音山國家風景區管理處技正、站主任與祕書，2017年8月升任大鵬灣副處長，上個月奉調日月潭，1個多月來已將經管範圍全區跑透透，與聚落、機關、業者及原鄉部落，互動頻頻。

郭振陵處世待人，有著雲嘉南中生代「質樸殷實」特質，服務大鵬灣期間正值民間投資40多億之BOT旅館案交地協商關鍵期，面對違法管筏的管理與吊離，他協調輔導智慧化解；對於日月潭公共事務之建設或管理，以其柔軟身段和豐富的經驗，各方都看好。

郭振陵認為，日月潭核心區的硬體設施大致都已完善，花火嘉年華等配套活動也辦得很有特色，未來方向將著重於產業提升、部落觀光，強調地方創生、吸引年輕人返鄉，並創造更好的旅遊誘因，讓遊客停留時間拉長，深度感受日月潭之美。

(中時 )

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