勞動部社會創新提案 鼓勵青年創新實踐

屏東縣牡丹鄉高士社區運用友善環境推廣林地養蜂，活絡部落山村經濟與文化的創新提案，一舉拿下勞動部高屏澎東分署的「2018社會創新提案競賽」的冠軍。 （劉宥廷攝）

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「台灣心輔犬培育團隊」與「銀蘆筍─銀髮長輩的幸福蘆筍」，獲得佳作獎。 （劉宥廷攝）

屏東縣牡丹鄉高士社區運用友善環境推廣林地養蜂，活絡部落山村經濟與文化的創新提案，一舉拿下勞動部高屏澎東分署的「2018社會創新提案競賽」的冠軍；另台灣心輔犬培育團隊將流浪犬訓練為心輔犬，讓過動症和自閉症兒童和心輔犬活動，讓特殊族群兒童培養專注力以及同理心的創新實踐也獲佳作。

高屏澎東分署長程泰運，今年社會創新提案競賽有近50個隊伍報名參賽，競賽自今年5月起開跑，分階段評選，評選項目為創新性、公益性、可行性、完整性、發展性及優勢分析6大類，其中又以創意與創新性及友善環境等內容最為重要，選出兼具社會使命核心價值的優秀團隊，後續將適時給予資源及創業顧問協助，讓有志者將這些創新實踐、完成夢想。

獲得第一名和3萬元獎金的屏東縣牡丹鄉高士社區，以「甜蜜森林，幸福高士」計畫提案，他們運用友善環境推廣林地養蜂，活絡部落山村經濟與文化，加上與大學等產官學3方技術合作下，推動順應林地自然生態的養蜂技術，引動青年回流在地就業。

第二名是「社團法人高雄市超越巔峰關懷協會」，協會透過創新的餐車及網路串連，讓癲癇病友及家屬能有更彈性的工作模式，兼具人文關懷及創新模式；第三名的「綠色冀泉」團隊，以都市家戶陽台或屋頂作為培育樹苗的類綠建築等創意，提出兼顧生態永續與經濟發展的商業循環模式。

「台灣心輔犬培育團隊」與「銀蘆筍─銀髮長輩的幸福蘆筍」，獲得佳作獎。創業大師「崴爺」王明崴分享如何從創新到創業，鼓勵年輕人在創新提案競賽獲青睞後，持續投入付出努力，並將創意實踐。

(中時 )

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