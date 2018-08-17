9大幹話排行出爐 賴清德「低薪當做功德」登榜首

2018年08月17日 18:15 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

台灣競爭力論壇今日舉行記者會公布「民進黨執政大調查」民調結果，表示民進黨政府上台兩年多，官員幹話連篇，讓百姓罵聲連連，據委託民調顯示，大家最反感的幹話第一名，就是行政院長賴清德說過的：「大家如果覺得薪水太低，『低薪當作做功德』」，不認同的比例高達90.2％。

據此次調查顯示，位居第二名的是前任交通部長賀陳旦勸大家說「塞車就當看風景」，也高達85.8％不認同，第三名則又回到賴清德院長說的，「如果勞工的薪水每個月沒有到４萬８千元，可以跟老闆說，你給的薪水太低了」，也有82.8%不認同。

第四到第六名分別是，現任勞動部長許銘春說出「不知道台灣8成勞工每個月薪水沒5萬」的話拿下，有80.9％不認同。；蔡總統最近說「台灣經濟目前處在過去20年來的最好狀態」，並有73.8％的民眾不認同。；蔡總統說「民進黨做了許多事，但都沒有大聲說出來，是一個『古意的政黨』」。

第七到第九名的部分，則是由，監察委員陳師孟曾說過「陳水扁沒有貪污」；賴清德說「深澳電廠用的是乾淨的煤」；蔡英文說「勞工永遠是民進黨心裡最軟的那一塊」。拿下。

這次調查是在8月11日至13日，委託全國公信力民意調查公司進行「民進黨執政大調查」。調查對象是戶籍設在臺閩地區，年滿二十歲以上的合格選民。以訪員電話訪問方式，配合「CATI2000電腦輔助電話訪問系統」進行調查，有效樣本共計1076份，在95%信心水準下，抽樣誤差約為正負2.99%。

(中時電子報)