酒駕自撞安全島以為可拒測 但真相令人GG

2018年08月17日 17:45 中時 劉宥廷

39歲藍姓男子17日凌晨酒駕，竟把車撞上安全島，底盤卡住動彈不得，藍男自行脫困，警方獲報趕抵處理，他除大方坦承曾喝酒，還致電友人討教如何應對警；藍原本信心滿滿「只是自撞，要拒測」，但警滑手機搜尋法條，藍驚見「自撞仍算肇事，依法不得拒測」瞬間傻眼，被依公共危險罪送辦。

從事人力派遣工作的藍男16日深夜與友人相約至中山橫路上的小吃部談生意，當中喝了威士忌3、4杯後就要返家休息，因貪圖一時方便，自行駕車返家；不料，在行經瑞源路，準備左轉中正四路時，居然直接開車撞上安全島。

前金分駐所警網到場後，雖然藍男自行脫困，但警方仍探詢有無喝酒，他也大方坦承，同一時間還拿起電話致電友人，獲得自撞也可拒測的攻防來應對警；但警搬出法條打臉這攻防，令他啞口無言，吹出0.35毫克酒測值，當場被帶回偵辦。警方表示，藍男態度良好，所幸自撞未受傷，勸誡他以後別再酒後開車了。

前金分駐所長黃明泰表示，根據「道路交通管理處罰條例」第35條規定，汽車駕駛人肇事自撞或致人受傷、死亡者，不得要求拒測，警方可對肇事者實施酒測，或帶往醫院強制抽血檢驗，若超過酒測值0.25毫克，可依公共危險罪送辦。

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(中時 )