Ugym涉惡性倒閉 陳建州喊冤：自己也是受害人

北市議員何志偉17日與市府局處前往稽查UGym，痛批業者惡性倒閉。（吳堂靖攝）

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北市議員何志偉17日與市府局處前往稽查UGym，痛批業者惡性倒閉。（吳堂靖攝）

藝人陳建州曾代言的「UGym 健身俱樂部」月初無預警歇業，受害會員超過千人，資欠房租高達1200萬，陳建州喊冤自己是受害者，北市議員何志偉17日與市府局處前往稽查，痛批業者惡性倒閉，該店早已人去樓空，勞工局仍稱最快8月底才能認定歇業事實。

UGym 健身俱樂部創立於2016年，打著全方位健身新型態的名號，不到2年時間會員人數破千人，不料8月初隨即被爆出惡性倒閉，北市議員何志偉昨偕同勞動局、法務局、商業處等單位前往稽查，呼籲消基會介入，保障消費者權益。

受害會員表示，不少人預繳3年會費，加上購買教練課程等，一次就繳了3 、4萬，有人課都還沒上過，簡直欲哭無淚。羅姓房東也氣憤表示，業者今年已積欠1200多萬，卻都避不見面，實在有夠惡劣！

何志偉表示，勞動局認定歇業後，市府即可協助員工向中央勞保局申請「積欠工資代償基金」，消費者保護部分，則可由消保官轉知消基會，協助受害者提出團體訴訟。

不過，勞動局昨表示，行政主管機關不會主動認定歇業事實，須先進行勞資調解，由員工申請後介入，將整合勞保局、商業處等資料通知業主，若對方避不見面， 則由勞動局逕行認定歇業事實，最快2周後完成。

藝人陳建州則發文喊冤稱，自己未投資該公司，也被積欠代言費用，秉持與人為善的原則未追究，如今卻捲入倒閉風波，直呼「自己也是受害者！」

(中時 )

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