台灣部落觀光嘉年華　日月潭向山展丰采

推動部落觀光，交通部觀光局將於9月7日起，連續3天在日月潭向山舉辦「台灣部落觀光嘉年華」；圖為日月潭經管區內，潭南部落之布農族Pasibutbut（八部合音之小米豐收）展演。（沈揮勝攝）

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日月潭區內，布農族Pislahi(狩獵祭)。（沈揮勝攝）
日月潭國家風景區管理處在經管區內的潭南部落，以牆面地標營造布農文化意象。（沈揮勝攝）

交通部觀光局6處國家風景區管理處及原民會、文化部、勞動部、內政部、林務局合辦「台灣部落觀光嘉年華」，9月7日起連續3天在日月潭向山遊客中心展丰采；主辦單位表示，活動以「攜手、融合」概念為發想，結合全台原民文化，強調傳承、勇士、扶持與和諧。

日月潭國家風景區管理處副處長郭振陵指出，參展單位不乏從東半部，或是由玉山、阿里山越嶺而來；為期3天的嘉年華主題活動，除讓民眾遊客體驗引爆聽覺之震撼，還可親臨感受原民文化魅力。

9月8日夜晚180秒焰火秀，為日月潭年度盛事「花火音樂嘉年華系列活動」暖身！除部落樂舞展演、勇士體驗、原民美食品嘗，另邀請部落匠師「現場職人秀」，展現原住民工藝與文化傳承。

活動期間提供240個部落手作DIY體驗名額、1200份部落美食試吃、超過2800份特色小禮及摸彩獎額，夜間露天電影院播放《只有大海知道》，訴說大海子民生活情懷的蘭嶼故事。

相關訊息詳見「2018台灣部落觀光嘉年華」https://www.facebook.com/TaiwanTribalTourismcarnival/，粉絲專頁。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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