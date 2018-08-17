陸美貿易談判下周登場 白宮經濟顧問：大陸經濟目前很糟糕

2018年08月17日 18:10 中時 諶悠文

美陸貿易談判將於本月底舉行。美國總統川普在16日的內閣會議敦促大陸在談判桌上拿出更好的條件，而白宮首席經濟顧問庫德洛說，大陸經濟目前很糟糕。

大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文領銜的團隊將於8月22日和23日在美國會談，與美國財政部副部長馬爾帕斯率領的美方代表團就雙方各自關注的雙邊經貿問題進行磋商。

白宮首席經濟顧問庫德洛稱對接下來的談判持樂觀態度，提醒大陸的經濟正在走向衰敗。

庫德洛在白宮召開的內閣會議中說：「中國的經濟正在下滑。數據顯示，他們的零售業，還有商業投資正在瓦解。他們的工業生產下滑，現在已穩定在低水平。人們正在賣掉他們的貨幣。這當中可能存在一些操縱情形，但大多數情況下，我認為投資人正在搬離中國，因為他們不喜歡他們的經濟，他們正來到美國，因為他們喜歡我們的經濟。」

川普總統在內閣會議上表示，大陸必須拿出更好的條件。川普說，他知道陸美貿易糾紛會影響美國和北韓的關係，但是他說，美國別無選擇。

談及本次談判的具體內容，白宮發言人表示，美方對結構性問題的討論持開放態度，期待大陸就解決貿易分歧提出「具體建議」。

川普政府長期要求大陸取消關稅和非關稅壁壘。這不僅包括陸方削減去年美國對大陸3750億美元的貿易逆差，還要求大陸解決強迫技術轉讓和市場進入等結構性的問題。

大陸稱對重啟磋商表示歡迎，但表示不接受任何單方面的貿易限制措施。大陸商務部網站刊登新聞稿並稱，中方歡迎在對等、平等、誠信的基礎上，開展對話和溝通。

(中時 )