「該改名大菲」 大S尪手滑讚了那話兒走光照

2018年08月17日 17:57 中時電子報 蔡曉婷

網友扒出汪小菲疑似按讚了這篇發文。（圖／取自扒圈小豬微博）

網友瘋狂討論。（圖／取自China_Crush微博）

汪小菲、大S夫妻最近攜手上實境秀《幸福三重奏》，和江宏傑夫婦、陳建斌夫婦同場放閃，繼大S在最新一集發表的「剝蝦論」引發討論後，今(17日)有網友發現汪小菲悄悄按讚了自己在節目中的走光截圖，疑似同意網友所說「必要時給小菲打個碼」，引來其他人笑翻虧：「明明是大菲」。

對於老婆大S因剝蝦論遭批評公主病，汪小菲昨晚發文霸氣護妻，直說心疼老婆為了生孩子鬼門關前走一遭，「她老公願意給她剝蝦怎麼了」，還反酸網友若得照顧公婆、做家事，卻連老公剝蝦都不敢奢望，「我勸你好好審視一下自己的婚姻」。

沒想到這樁事還沒平息，不少網友又發現汪小菲疑似按讚了自己在節目中「大鵰現形」的截圖，該網友更說：「建議幸福三重奏的節目組必要時給小菲打個碼」，其他網友則回應：「這哪裡是汪小菲，明明是汪大菲」、「汪小菲竟然點讚了，真的是人間兇器，不知道你現在是在開心還是在炫耀」、「大S哪輩子修來的福份」、「看來『本事』不小」、「哈哈，實在是太好笑了，汪小菲這麼逗」，而汪小菲微博目前已無該則按讚顯示，疑因手滑已收回讚。

(中時電子報)