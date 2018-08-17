首位流行歌手登少林寺！57歲素顏上場

官靈芝日前在少林寺意外受邀上台演唱。（獨一無二娛樂提供）

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官靈芝日前在少林寺意外受邀上台演唱。（獨一無二娛樂提供）

演出資歷超過30年的官靈芝日前參觀少林寺，遇上當地正舉行全球最大山地實景演出「禪宗少林、音樂大典」，活動音響總監看到天后官靈芝竟在自己眼前，立刻邀她上台演出，意外讓官靈芝成為首位在此開唱的流行歌手，事後官靈芝表示：「雖然素顏還穿著破牛仔褲，但這可是全世界最大的天然舞台，我怎能錯過！」

官靈芝日前與張敏、于美人等人聚餐，隨後她跟好友到少林寺觀光參訪，正巧碰上正在進行的「禪宗少林、音樂大典」演出，該活動動用88架古箏與近600位禪武演繹氣勢驚人，官靈芝一身休閒素顏突然受邀上台，她選唱李宗盛的歌曲〈給自己的歌〉，一開口就震撼全場，是該場地12年、近3000場演出以來，唯一登上這舞台的歌手。

曾經以專輯《頭擺的妳》拿下第21屆金曲獎最佳客語歌手的官靈芝，2016年以57歲之姿挑戰大陸選秀節目《中國新歌聲》，並成為庾澄慶戰隊一員，雖沒能走到決賽，但她於節目中展現的演唱實力，為她開啟演唱事業第二春、邀約不斷！她去年發行數位單曲〈樹人〉，藉這首歌表達對音樂的熱愛及對母親與女兒的情感，沒到今年生日，她竟夢見過世許久的母親，官靈芝說：「她終於在夢中出現真的好開心，樹人的前奏口白是我們曾經有的通話內容，如今女兒也北漂打拼，我全然了解當時母親說這些話的心情，所以樹人是她也是我，家傳滿滿的愛。」官靈芝9月將前往歐洲巡迴演出，近期忙籌備年底推出的新專輯。

(中時 )

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