《中時晚間快報》司法首例！前北市議員涉貪逆轉判無罪

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綜合報導

◎司法首例！前北市議員涉貪逆轉判無罪

謝明達被控在1998年擔任台北市議員時，收受捷運南港線承包商220萬元，利用職務「喬」捷運局人事案，一審到高院更三審都判他有罪，其中還曾重判10年2月，最高法院認定，無法證明喬人事案與收受承包商金錢有關，撤銷有罪判決改判無罪定讞，創下司法首例。

◎基本工資調漲恐衝擊物價 消基會籲政府宜及早因應

基本工資審議委員會昨日召開，將基本工資月薪從2萬2000元漲至2萬3100元、時薪從140漲至150元，外界都十分擔心物價會隨之波動。消基會表示，政府應即刻規劃，如何因應物價衝擊，並提出對企業的有利政策，幫助企業度過過渡期。

◎美稱大陸準備武統台灣 國防部：國軍能捍衛國家

美國國防部公布《2018年中共軍力報告》指出，中共軍力擴張，準備武統台灣，並企圖延誤美國介入。我國防部今天鄭重表示，國軍有能力捍衛國家安全，108年度國防預算的增加，就是強化自我防衛決心的表徵。

◎PK《延禧攻略》 《如懿傳》20日首播

霍建華及周迅主演的宮廷劇《如懿傳》原定2017年播出，後來一再延宕，今官方微博終於公布消息，8月20日將在騰訊視頻獨家播出，每周一到周四晚上8點連播2集，台灣愛奇藝也將同步播出，網路平台會員還可多看6集，而《如懿傳》將與熱播中的《延禧攻略》正面交鋒，看來觀眾要傷眼球了。

(中時電子報)

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