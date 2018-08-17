漏氣鋼瓶僅回收6成 標檢局妙招要請小學生扮柯南

2018年08月17日 18:05 中時 王玉樹

台灣保安公司(TPA)進口瑕疵瓦斯鋼瓶開關遭要求回收已超過1個月，經濟部標檢局表示，至16日回收率僅6成1，還有4.6萬具可能漏氣開關存放在民眾家中。標檢局除對TPA宣導不力再開罰150萬，並祭出新4招提高回收率。其中最有趣的點子是於9月開學後，該局將請中南部、桃竹苗、宜蘭小學合作，以老師出作業方式，請小學生扮演「小小柯南」，回家檢查家中鋼瓶是否為問題開關。

標檢局祭出瑕疵鋼瓶提升回收四招，除請小學生扮演「小小柯南」，回家會同父母協同檢查鋼瓶，是否為TPA進口2017年9到11月批次鋼瓶外。另外就是責成保安公司增加回收據點至31處、發函各直轄市及縣市政府，透過鄰里長協助通知民眾辨認家中瓦斯鋼瓶開關、補助瓦斯行回收費每瓶100等，希望把回收率提升到百分之百。

台灣保安公司進口11.7萬具瑕疵瓦斯鋼瓶開關，從7月13日啟動回收，至今回收率為6成1。標檢局官員表示，許多瓦斯行反映，回收點太少，因此責成TPA把現行11處再擴增20處(分裝場或驗瓶場)，達到31個，讓主要流通縣市至少已有一個回收點。

該局也將動員各分局擴大輔導全國125家分裝場、33家驗瓶場、3157家瓦斯行再做全面清查，避免有混瓶情形。另要求TPA本月對瓦斯行祭出回收1具瑕疵開關補助100元方案，但該公司卻僅於官網公告，並未積極向瓦斯公會、瓦斯行宣導，因此標檢局再對TPA開罰150萬元，合計至今共罰260萬元。

最後，該局也發函給地方縣市政府，希望透過鄰里系統，讓里長、鄰長到轄區住戶家中看一下，找出問題鋼瓶開關。不過日前有台中的瓦斯公會抱怨，有偏遠瓦斯行回收鋼瓶，超過消防法規定的不得擺放超過128公斤(6瓶)，竟遭到開罰，這影響瓦斯行回收意願。對此標檢局表示只能尊重法規，所以給予補助費，是對瓦斯行的回饋。況且瓦斯行到分裝場灌氣後賣到消費者家中，依法是契約經營者，消費者出事，依消保法須負連帶責任，不能說是純粹「受害者」。

(中時 )