推動農曆七月吉祥月 慈濟辦1300多場活動

2018年08月17日 18:23 中時 廖德修

18日、19日兩天全台共有超過60場七月吉祥月系列活動，廣邀民眾一起為天下祈福。（圖／慈濟基金會提供）

慈濟七月吉祥月系列活動以生動、活潑的節目安排，讓民眾感受親子同樂的氛圍。（圖／慈濟基金會提供）

自七月中開始，台灣各縣市慈濟志工舉辦七月吉祥月系列活動，活動內容有戲劇、蔬食體驗，以及環保講座、人生講座、健康講座等。（圖／慈濟基金會提供）

葉宏淳（前排中）曾患腦瘤，也曾喪失視覺、聽覺、無法說話，歷經開刀、復健後，終於完成學業，在科大擔任助理。（圖／慈濟基金會提供）

葉宏淳（中）透過演繹《父母恩重難報經》音樂手語劇，讓父母欣慰、 安心。（圖／慈濟基金會提供）

農曆七月是佛教的吉祥月、佛陀的歡喜月，更是眾生的報恩月。慈濟基金會自七月起至九月期間，預計在台灣舉辦超過1300場七月吉祥月系列活動，包含溫馨茶會、孝親祈福會、禮拜《地藏經》共修等，預計會有超過19萬人參與。本周末18日、19日兩天全台共有超過60場七月吉祥月系列活動，廣邀民眾一起來祈福！

近期天災頻傳，全球慈濟志工救災腳步未停歇，更舉辦活動邀約人人虔誠一念為台灣、為天下祈福。慈濟基金會今年七月吉祥月系列活動的主題是「敬天愛地聚福緣」，邀約民眾以真誠心念感念親恩，以開闊心胸疼惜苦難眾生，普及一切眾生。

自七月中開始，台灣各縣市慈濟志工舉辦七月吉祥月系列活動，或在慈濟會所、或機關團體、社區中心，甚至200多年歷史的古寺廣場。活動內容有戲劇、蔬食體驗，以及環保講座、人生講座，以及邀約專業醫療人員分享的健康講座等。

台南市安平區慈濟志工改編家喻戶曉的「周處除三害」，以猛虎與蛟龍皆因人類破壞山林、傾倒廢棄物破壞大海生態，不得不離開棲息地…。志工以詼諧卻具知識的戲劇，加深民眾正視環保議題。

資深演藝人員、也是慈濟志工的秋乃華，進入慈濟後改掉抽菸、喝酒、打牌，經常參加公益講座與民眾互動。秋乃華分享過去的經驗，對長輩說話時，明明擔心長輩的身體，卻顧著「講理」，口氣不好反而讓長輩不悅。後來秋乃華知道要「從自己開始改變」，調整對長輩的說話方式，口氣委婉了，也讓長輩聽進去了。

慈濟「七月吉祥孝親祈福會」，以《佛說父母恩重難報經》為主軸，期望帶動民眾孝親、弘揚「孝道」倫理、也以「造福」為父母祈福。

目前在科技大學擔任助理的葉宏淳，上周在高雄靜思堂演繹《父母恩重難報經》音樂手語劇。葉宏淳在舞台上表演手語、戲劇，台下父母看了既感動又欣慰。原來葉宏淳在高二時罹患腦瘤，發病期間喪失視覺、聽覺，還無法說話，歷經數年開刀、復健後，好不容易完成學業，考上研究所。偏偏又受到職傷、車禍，不斷開刀、復健。

體力差、求職不順的葉宏淳，在慈濟志工邀約後前往環保站當志工、參加慈濟活動，才慢慢找回自信。葉宏淳慢慢調養身體、成為大學助理後，也成為慈濟志工，更義務擔任慈濟助學生的理化課輔老師。

葉宏淳回想自己從高中開始發病，無論自己頭痛欲裂、重新復健學走路，一路上都是父母陪伴著他。葉宏淳利用上台演繹鼓勵跟他一樣生病的人，以及擔任慈濟攝影志工，作為「感謝爸媽！」的回報。

慈濟基金會表示，慈濟邀約人人做環保，留給子孫一個健康的地球，落實真正的普渡，到九月初為止，全台各地持續舉辦七月吉祥月系列活動，歡迎民眾前往，或查詢慈濟網站。

(中時 )