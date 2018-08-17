2018年08月17日 18:15 中時 呂筱蟬

鳳飛飛音樂紀念會，至善高中熱力開場。(呂筱蟬攝)

「2018夏天，想念飛飛紀念音樂會」將於18日晚間6點半於桃園大溪綜合運動公園登場，主辦單位特別邀請大溪在地的學子們一同表演，包含至善高中、仁和國中、大溪國小等團隊擔任表演嘉賓。

其中晚會開場表演是由「至善高中-表演藝術科」學生擔任，帶來了由同樣出身桃園並入圍金曲獎的全才歌手蕭迦勒，重新編曲，鳳飛飛四首經典歌曲，《奔向彩虹》、《雁兒在林梢》、《流水年華》及《祝你幸福》，期待給予民眾回味「帽子歌后-鳳飛飛」的巨星風采。

至善高中表演藝術科主任陳姵瑜表示，活動共有10位在校及畢業生一同參與舞蹈表演，由於許多年輕學子們對於一代巨星鳳飛飛，大多只是聽說過，並不知道在音樂上面的成就和地位，校內表演老師為此，向學生特別詳細介紹鳳飛飛的演藝生涯及生平事蹟，像是其代表作《掌聲響起》、《心肝寶貝》等歌曲、關於「帽子歌后」、「勞工天使」的美譽、鳳飛飛的歌唱特色以及鳳飛飛的招牌動作、笑容。而在選定音樂後。在舞蹈編排上，也由校內專業老師潘浩華老師擔綱，教導學生舞蹈姿勢，並調整以演繹出鳳飛飛的表演特質。

至善高中表演藝術科學生經歷了近一個月的密集排練，多位同樣與鳳飛飛畢業於大溪國中的同學表示，在練習歌曲和舞蹈之後，對於有這樣一位巨星學姊，感到無比的光榮和驕傲，也期許能以她為模範作為努力的目標。

(中時 )