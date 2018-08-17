綠營疑政治操作 李富城：再也沒有服務業願意讓小英上門

蔡總統造訪洛杉磯的85度C門市。(資料照片)

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中時電子報

蔡英文總統出訪邦交國過境美國，在洛杉磯的85度C門市停留消費，遭台商質疑，該事件「很有可能是蔡英文基於選舉的狡猾安排」，製造台商與陸方的衝突，並藉此話題來操作年底選舉。資深氣象專家李富城直指，再也沒有服務業願意讓蔡英文上門。

李富城在臉書指出，台商的看法不重要，重要的是，再也沒有服務業願意讓蔡英文上門，尤其是在大陸有分店的服務業。台商不是笨蛋！

前政院發言人、文化大學新聞系主任胡幼偉則指出，「85度C事件」其實也是維安問題。總統在府外的一切行動，應該都要受到維安管制才對。她怎麼可以自己隨性去買咖啡？不覺得這很奇怪嗎？如果要製造總統親切隨和的形象，勢必要先安排好的一種公關作業才對。商定後，店員就按照公關腳本和總統演戲，讓媒體採訪、發稿。怎麼可能讓總統在沒有事先安排好的場面中，跟店員近距離互動？出了事，誰負責？

網友回應說：「沒錯，一看就知道為了勝選，操作風向。」、「這次他們要失算了⋯⋯」、「政府是要為人民找出路的，而現在這個政府專找死路。」、「總統行程一定是駐外單位事先安排好的嘛，就算臨時老佛爺要喝咖啡，也不會自己去買嘛！騙不了內行人的啦，演很大！」

(中時電子報)

文章來源：李富城臉書

文章來源：胡幼偉臉書

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