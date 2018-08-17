超狂的5星婚宴！婚宴、名牌婚紗、婚攝、喜餅全包

2018年08月17日 18:25 中時 何書青

一禮莊園攜手「茱麗亞精品手工婚紗」，限時推出下殺6折、專案價45萬的「樂婚方案」。（六福旅遊集團提供）

一禮莊園在專案裡所附贈的Candy Bar。（六福旅遊集團提供）

台北威斯汀六福皇宮推出「好禮成雙」買1晚送1晚的限量回饋。（六福旅遊集團提供）

籌備一場令人滿意的婚宴要細心兼顧許多繁瑣細節，也是每對新人的最甜蜜煩惱，大從選擇婚宴場地、小至給賓客的喜餅禮盒的內容，環環相扣著這樁喜事給親友們的氛圍，因此飯店業者所推出一站式包套服務特別受歡迎，方便新人們免去蠟燭多頭燒的疲勞。

六福旅遊集團旗下婚宴品牌一禮莊園，祭出開業以來最殺的婚宴方案，攜手許多藝人結婚時的愛牌「茱麗亞精品手工婚紗」，限時推出下殺6折、專案價45萬的「樂婚方案」，專案原價值75萬元，包含婚紗出借4套、婚攝、5星飯店烘焙坊的手工喜餅100盒、台北威斯汀六福皇宮婚宴20桌、場佈、婚宴現場Candy Bar等，讓新人們輕鬆擁有5星級的奢華婚禮，特別的是，還首度贈送在六福皇宮Elite Cafe的6人暢飲單身趴。此外，一禮莊園更首度開賣新彌月禮盒。

好康不止如此，台北威斯汀六福皇宮即日起至9月30日止推出「好禮成雙」買1晚送1晚的超殺限量回饋專案，入住1晚就能免費續住1晚，專案售價8600元起。

(中時 )